Dos años de derecho de admisión para un hincha de Boca que agredió a un empleado judicial
El Ministerio de Seguridad sancionó al simpatizante por un episodio ocurrido durante el partido ante Unión en La Bombonera.
Un hincha de Boca recibió una prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos durante dos años, luego de haber agredido a un empleado del Cuerpo de Investigaciones Judiciales durante el operativo del encuentro frente a Unión de Santa Fe, disputado el 2 de octubre en La Bombonera.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante el Decreto 246/2017 y la Resolución 354/2017. Según lo publicado en el Boletín Oficial, el simpatizante fue identificado como Lucas Daniel Di Pino, quien terminó detenido y trasladado por efectivos policiales.
Tras el episodio, se confeccionó un acta por una presunta infracción al artículo 53 del Código Contravencional porteño, que contempla sanciones para las peleas. También se le atribuyeron conductas contrarias a las normas de seguridad en espectáculos futbolísticos de la Ciudad de Buenos Aires.
La Restricción de Concurrencia Administrativa tendrá una duración de 24 meses. Además, se inició un sumario contravencional en el ámbito porteño.
Restricciones para 17 personas por los incidentes entre Chacarita y Atlanta
La misma resolución alcanzó a otras 17 personas identificadas por su participación en los disturbios registrados después del partido entre Chacarita y Atlanta, en el barrio San Martín. De acuerdo con los informes oficiales, los involucrados protagonizaron enfrentamientos en las inmediaciones del estadio y se resistieron a la intervención policial.
Por esos hechos se iniciaron actuaciones por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del Departamento Judicial de San Martín. A diferencia de la sanción aplicada al hincha de Boca, para estas 17 personas no se estableció un plazo de finalización.
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