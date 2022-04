Almendra: "Quiero pedirle disculpas a todos en Boca, estoy arrepentido"

En cuanto a su relación con Battaglia y las declaraciones del técnico, quien dijo que no habría marcha atrás con la medida de su exclusión del plantel de primera, el volante boquense sostuvo que "el problema no fue con el entrenador, el tema fue de afuera".

"Por eso estoy arrepentido de todo esto. En el verano dije que quería jugar por izquierda y nada más. Escuché las declaraciones del entrenador, es su decisión y tendré que aceptarla", agregó.

Almendra, de 22 años y surgido del fútbol juvenil "xeneize", expresó su deseo de "tener una charla con Battaglia, pienso mucho sobre lo que pasó y si el DT acepta que vuelva, no va a ser lo mismo. Voy a tener que entrenar el doble o arrancar de cero".

Según allegados a Battaglia, cuando ocurrió el incidente el DT fue terminante con esta situación, al extremo de afirmarle a los integrantes de la Secretaría de Fútbol del club que si el jugador seguía en el plantel, él dejaba su cargo.

Almendra reconoció que tuvo una conversación la semana pasada con Juan Román Riquelme: "Lo primero que busqué fue una charla con Román y con la Secretaría de Fútbol. Y espero que en el futuro pueda hablar con el técnico", añadió.

Sobre lo que paso aquella mañana del 28 de febrero pasado en la práctica de fútbol de Ezeiza, el talentoso volante dijo: "Yo no estoy enojado ni con (Nicolás) Figal ni con Darío (Benedetto), yo los cruzo, los saludo y no tengo problemas con ellos. No tiene nada que ver con todo esto".

En cuanto a las duras declaraciones del "Pipa" Benedetto hacia su persona tras aquel incidente, Almendra dijo que "por ahí pareció mal lo del 'Pipa' en su momento, porque sonaba mucho, nada más. Yo no tengo rencor con él ni con nadie".