Con Benedetto a la par, Ibarra piensa cambios en Boca

En cuanto al equipo para jugar el fin de semana ante el "Taladro", en donde el "Pipa" será titular, es saber qué determinación táctica tomará Ibarra ante el regreso del "Equi", luego de cumplir la fecha de suspensión por haber sido expulsado ante Velez en la victoria en Liniers por 2 a 1.

La vuelta al primer equipo del futbolista de 20 años, quien regresó esta temporada tras haber jugado a préstamo en Tigre durante 2022, abre ahora el interrogante de saber qué hará el DT, si continuará con tres delanteros como en los últimos dos encuentros, o volverá a jugar con cuatro volantes y dos puntas.

Esta mañana Ibarra no paró un equipo, ya que dispuso un trabajo táctico. Se espera el entrenamiento de este viernes en donde el plantel hará fútbol para saber el posible once que jugara ante Banfield de visitante. Se verá ahí entonces si Martín Payero, quien no fue convocado ante el equipo de Florencio Varela por tener fiebre, puede ganarse un lugar entre los titulares ante su ex equipo, y en ese caso saldría Guillermo "Pol" Fernandez.

Boca jugará de visitante ante Banfield el próximo domingo desde las 21.30, por la séptima fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Hernán Mastrangelo.