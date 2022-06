Denuncia por abuso e intento de homicidio: los detalles de la declaración que complica más a Sebastián Villa

En las últimas horas trascendieron detalles de la declaración de N.C., como fue identificada la testigo que complica aún más la situación procesal de Villa, quien sin embargo se encuentra en libertad.

Detalles de la declaración

“Estábamos en el boliche (...) y otra chica que hace presencia con nosotras nos dice que el novio de ella, que sería el Vikingo, estaba en lo de Sebastián (Villa), que podíamos ir, que nos pagaban la presencia y que nos pagan el Uber (...) porque no me acuerdo si había ganado Boca o qué era lo que estaban festejando”.

“Cuando entramos, estaba la casa con música bajita, nos quedamos ahí unos minutos hasta que Sebastián sale de la pieza con Tamara de la mano (...) Ahí con F. como que nos queríamos ir porque la vemos a Tamara que sale con él y notamos como que había una relación y mi amiga ya lo conocía a Sebastián y ya había ido dos o tres veces a su casa. No nos habían dicho que estaba Tamara en la casa”.

“Tamara se le acercaba a Sebastián y este no le daba bola (...) Mi amiga F. bailaba salsa con Sebastián (...) En ese momento me voy para la cocina y cuando vuelvo para estar con mi amiga F., ya no estaba más. Estaba en la habitación con Sebastián. Cuando me doy cuenta no pasa nada porque ella ya había estado con él, por eso no dije nada”.

Después de haber recibido mensajes por Whatsapp de parte de F -que estaba en la habitación con Villa- pidiéndole que vaya, la testigo fue a buscarla: “Estaba el Vikingo, que estaba en la puerta de la habitación. Paso por encima de él (...) Cuando abro la puerta la veo a mi amiga que sale y tenía los ojos todos llorosos (...) En principio iban a tener relaciones hasta que ella le dice que se ponga preservativo y él no quería”.

“Cuando ella sale de la pieza le recrimina al Vikingo y le dice ‘por qué no me abrís si te estoy diciendo que me abras’, a lo que él le contesta ‘vos sabés que yo no los puedo interrumpir’”.

“Al salir de la pieza, F. me muestra su bombacha que tenía rota. Eso también lo ve Tamara”.

La nueva testigo, además, contó que finalmente se fueron juntas en auto y que F. y Tamara (la denunciante) hablaban y se abrazaban en el auto: “Yo me pregunto por qué Tamara no nos contó lo que le había pasado, que estaba viendo que mi amiga había salido con la bombacha rota, era una víctima más”.

Los chats entre Tamara y la testigo

Además, se conocieron también los mensajes que Tamara y la testigo N.C. se enviaron inmediatamente después de ocurrido el hecho por el cual se imputa al jugador de Boca:

