Todo a Ecuador: el nuevo escenario en la Copa Libertadores obliga a Boca a cambiar el rumbo

El sistema de desempate vigente, que prioriza los enfrentamientos directos entre los equipos igualados antes que la diferencia de gol general, terminó favoreciendo a Universidad Católica. A pesar de que Boca logró imponerse en su duelo directo ante los chilenos, la combinación de resultados entre los tres protagonistas generó un empate técnico que se definió por los goles convertidos en esos cruces. Allí, el conjunto trasandino logró una leve ventaja que lo ubica en lo más alto de la tabla.

boca brasil 1

Por su parte, el empate entre Boca y Cruzeiro se resuelve recién en un criterio posterior, donde la diferencia de gol total sí beneficia al equipo argentino, en gran parte gracias a su contundente victoria frente a Barcelona en condición de local. Esa goleada le permite mantenerse en el segundo lugar, aunque con la presión constante de saber que cualquier error puede costar caro.

De esta manera, la planificación original quedó completamente relegada. La prioridad ahora es clara: llegar en óptimas condiciones al partido en Ecuador. La rotación en el torneo local aparece como una necesidad más que como una opción, en un calendario que no da respiro y exige decisiones firmes. Con un grupo tan parejo, el duelo ante Barcelona SC dejó de ser un partido más y pasó a tener un peso decisivo

Así está la tabla de posiciones

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