Todo a Ecuador: el nuevo escenario en la Copa Libertadores obliga a Boca a cambiar el rumbo
El triunfo de Universidad Católica sacudió el Grupo D y llevó al equipo de Claudio Úbeda a modificar su planificación: habrá rotación en el torneo local.
La reciente derrota de Boca en Brasil frente a Cruzeiro dejó secuelas más profundas de lo esperado, pero fue el resultado posterior entre Universidad Católica y Barcelona SC el que terminó de alterar por completo el panorama en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026. La victoria del conjunto chileno comprimió la tabla y generó un escenario de máxima paridad, donde cada punto empieza a valer mucho más de lo previsto en esta etapa.
En este contexto, el entrenador Claudio Úbeda tomó una decisión determinante para afrontar lo que viene: preservar a la mayoría de los titulares en el compromiso ante Central Córdoba y enfocar todos los esfuerzos en el duelo frente al equipo ecuatoriano en Guayaquil. La medida no responde únicamente a una cuestión física, sino también estratégica, entendiendo que el partido del martes puede marcar un antes y un después en las aspiraciones del Xeneize en el certamen continental.
Hasta hace apenas unos días, el Xeneize se encontraba en una posición más cómoda dentro del grupo, lo que le permitía manejar cargas y rotaciones con mayor tranquilidad. Sin embargo, la igualdad de puntos entre tres equipos y los nuevos criterios de desempate implementados por la Conmebol modificaron el tablero por completo. Ahora, el margen de error es prácticamente nulo y cualquier tropiezo podría complicar seriamente la clasificación a la siguiente fase.
Por qué Boca quedó segundo en el Grupo D de la Copa Libertadores 2026
El sistema de desempate vigente, que prioriza los enfrentamientos directos entre los equipos igualados antes que la diferencia de gol general, terminó favoreciendo a Universidad Católica. A pesar de que Boca logró imponerse en su duelo directo ante los chilenos, la combinación de resultados entre los tres protagonistas generó un empate técnico que se definió por los goles convertidos en esos cruces. Allí, el conjunto trasandino logró una leve ventaja que lo ubica en lo más alto de la tabla.
Por su parte, el empate entre Boca y Cruzeiro se resuelve recién en un criterio posterior, donde la diferencia de gol total sí beneficia al equipo argentino, en gran parte gracias a su contundente victoria frente a Barcelona en condición de local. Esa goleada le permite mantenerse en el segundo lugar, aunque con la presión constante de saber que cualquier error puede costar caro.
De esta manera, la planificación original quedó completamente relegada. La prioridad ahora es clara: llegar en óptimas condiciones al partido en Ecuador. La rotación en el torneo local aparece como una necesidad más que como una opción, en un calendario que no da respiro y exige decisiones firmes. Con un grupo tan parejo, el duelo ante Barcelona SC dejó de ser un partido más y pasó a tener un peso decisivo
Así está la tabla de posiciones
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