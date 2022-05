El DT de Always Ready aseguró que "el árbitro estaba comprado por Boca"

Aunque lo que hizo el Consejo de Fútbol no está penalizado por la Conmebol, en Always Ready creen que el juez peruano estaba comprado y su técnico, Eduardo Villegas, no tuvo filtro al referirse a su accionar en cancha: "Sentimos que nos robaron. No me gusta justificar ni poner excusas, pero lo del árbitro fue espantoso, horroroso. Y encima después nos muestran imágenes, que tienen regalos de la gente de Boca. Es una vergüenza...".