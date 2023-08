El impactante relato de un hincha de Boca sobre la represión policial en Uruguay

"Desde temprano la policía no sabía por dónde llevarnos a la cancha, entonces los hinchas de Boca se mandaban a la cancha por donde creían que era más conveniente y terminaban cayendo en una emboscada de hinchas de Nacional de Montevideo", contó.

policia uruguay boca

“La Policía no te sabía informar”, sostuvo y aseguró que no había un operativo específico para que los hinchas visitantes no se cruzaran con los del equipo loca.

Según contó este hincha, “un grupo de efectivos en moto nos llevó por medio del barrio Centenario y nos hizo dar una vuelta que nos retrasó una hora hasta que llegamos al sector donde, supuestamente, ingresaban los hinchas Boca. Cuando llegamos a esa calle, la policía con los caballos e Infantería cerró el paso y no dejaba avanzar a nadie. Pasó como una hora, la gente se empezó a poner nerviosa, había chicos, mujeres", detalló.

incidentes hinchas de boca policia uruguay

"Después abrieron una franja para que la gente avanzara de a uno. La gente desesperada empujaba y cuando pasaba eso, ellos respondían con balas de gomas y gases", detalló.

En este sentido, el hincha especificó que "la mayoría era gente con familia, había chicos. Había chicos llorando, mujeres golpeadas. Fue una hora de un terror profundo".