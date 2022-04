Boca: el mensaje de Almendra usando a Bizarrap y Paulo Londra

Ni bien culminó el triunfo de la reserva de Boca sobre Barracas Central (lo deja en zona de clasificación), Almendra, que fue titular en dicho encuentro, realizó inmediatamente una llamativa publicación en sus historias de Ig.

¿De qué se trataba? El mediocampista subió una foto del partido, acompañada de la Music Session de Bizarrap con Paulo Londra, que desde que salió es furor y cuya letra apunta en buena parte hacia los "detractores". ¿Palito para Sebastián Battaglia? "Quien quiera oir, que oiga", decía un viejo dicho.

"Y hoy que me levante… creo que nunca me fui. Siempre bendecido, aunque hablen mal de lo mío y el periodista está inventando lío. Eso no me importa, yo sigo en lo mío. La gente sabe cómo soy, por eso están conmigo", fue el fragmento que eligió el juvenil.

