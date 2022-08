El nene que consoló a Unsain: "Le dije que no llore, que en el fútbol se gana y se pierde"

Embed Te quiero mucho, nenito que consuela a Unsain #LPFxTNTSports pic.twitter.com/2FtyGyyY6Y — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 22, 2022

¿Cómo ingreso al campo de juego?

"Desde que arrancó el partido que me decía 'papi, me voy a meter a la cancha', y yo no le creía porque nunca lo hizo. Siempre lo mira desde el alambrado pero jamás se metió", comenzó diciendo su padre Daniel, y siguió: "Lo vi que estaba muy arriba y lo llamé para que no se mande, y él me hace caso y volvió. Pero me descuidé y cuando miro, no estaba, lo ubico y ya tenía medio cuerpo en la cancha. Fue un momento increíble. Él es muy sentimental", expresó en Como Te Va, por D-Sports.

Daniel recordó qué le dijo cuando se reencontró con su hijo: "Él corre directo a Unsain. Yo me asusté pero es un nene que le encanta atajar, era obvio que no le iban a hacer nada. Y me dijo: 'Pa, te prometí que iba a cumplir mi sueño y lo hice'.