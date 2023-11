El nuevo comunicado de Boca tras la suspensión de las elecciones: "No los quieren dejar votar"

"No los quiere dejar votar", se tituló el comunicado. "Claramente la denuncia del candidato de la oposición, Andrés Ibarra, lo único que persigue es que no se realicen las elecciones. Desde el Club Atlético Boca Juniors queremos que a los socios, socias e hinchas los dejen votar. Porque lo que quiere justamente Ibarra es que no se realicen los comicios el domingo porque sabe que pierden", dicen.