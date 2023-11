El sentido mensaje de Almirón tras su salida de Boca: "Me voy con la tranquilidad..."

"Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa, pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba", aseguró Almirón en su cuenta oficial de Instagram. Y además agregó: "Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores".