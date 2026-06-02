Carlos Palacios no garantiza su continuidad en Boca: Colo Colo vuelve a ilusionarse
El mediocampista chileno reconoció que desconoce qué sucederá con su situación y sus declaraciones reavivaron la expectativa de los hinchas del Cacique, que sueñan con verlo nuevamente en el club.
El futuro de Carlos Palacios vuelve a convertirse en un tema de debate tanto en Argentina como en Chile. Luego de un semestre marcado por las lesiones y la falta de continuidad, el futbolista dejó abierta la posibilidad de regresar a Colo Colo en caso de que su ciclo en Boca llegue a su fin. Sus palabras generaron repercusión inmediata en el país trasandino, donde los seguidores del conjunto albo mantienen intacto el deseo de volver a contar con uno de los jugadores más talentosos surgidos en los últimos años.
Al arribar a su país natal, el volante ofensivo fue consultado sobre la chance de una vuelta al club donde brilló entre 2023 y 2024. Lejos de cerrar la puerta, el jugador admitió que no tiene certezas sobre su futuro inmediato y dejó en claro que el escenario dependerá de múltiples factores. "Depende del club. No sé si me quieren de verdad, no tengo idea. Tengo contrato en Boca pero no sé que va a pasar conmigo, siempre las puertas van a estar abiertas para todos", expresó ante los medios presentes.
Las declaraciones no hicieron más que alimentar las especulaciones sobre una posible salida durante el próximo mercado de pases. Sin embargo, desde el Xeneize mantienen una postura firme respecto a cualquier negociación. Los dirigentes no contemplan desprenderse del futbolista mediante un préstamo y solo considerarían ofertas que impliquen una transferencia definitiva. Además, la intención es recuperar una cifra cercana a los cinco millones de dólares invertidos para adquirir su pase, por lo que cualquier operación deberá cumplir con determinadas condiciones económicas.
Más allá de las expectativas que acompañaron su llegada al club de la Ribera, la experiencia de Palacios en Boca estuvo lejos de desarrollarse como se imaginaba. El jugador apenas pudo participar durante la temporada debido a distintos inconvenientes físicos que afectaron seriamente su continuidad. Una sinovitis en la rodilla derecha sufrida durante la pretemporada lo dejó fuera de los primeros compromisos oficiales del año y condicionó toda su preparación.
La situación derivó en una intervención quirúrgica acordada con el cuerpo médico de la institución a fines de febrero. Tras la operación, el mediocampista atravesó un período de recuperación cercano a los dos meses y luego inició un proceso de reacondicionamiento futbolístico. La larga inactividad también tuvo impacto en su ritmo de competencia, considerando que su último encuentro oficial había sido disputado en diciembre del año anterior frente a Racing.
Durante su estadía en Boca, acumuló 36 presentaciones oficiales, con un saldo de tres goles y cuatro asistencias. Si bien mostró destellos de su calidad técnica en algunos encuentros, nunca logró consolidarse de manera definitiva. Entre problemas físicos y situaciones extrafutbolísticas que generaron controversia, el chileno fue perdiendo espacio dentro de la consideración de los distintos entrenadores que pasaron por el club.
Ahora, mientras intenta recuperar protagonismo, sus declaraciones reabrieron un interrogante sobre su futuro. Y en el país vecino, donde todavía conservan un gran recuerdo suyo, volvieron a encenderse las ilusiones de un posible regreso.
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