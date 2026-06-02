Carlos Palacios no garantiza su continuidad en Boca: Colo Colo vuelve a ilusionarse

carlos palacios arturo vidal

La situación derivó en una intervención quirúrgica acordada con el cuerpo médico de la institución a fines de febrero. Tras la operación, el mediocampista atravesó un período de recuperación cercano a los dos meses y luego inició un proceso de reacondicionamiento futbolístico. La larga inactividad también tuvo impacto en su ritmo de competencia, considerando que su último encuentro oficial había sido disputado en diciembre del año anterior frente a Racing.

Durante su estadía en Boca, acumuló 36 presentaciones oficiales, con un saldo de tres goles y cuatro asistencias. Si bien mostró destellos de su calidad técnica en algunos encuentros, nunca logró consolidarse de manera definitiva. Entre problemas físicos y situaciones extrafutbolísticas que generaron controversia, el chileno fue perdiendo espacio dentro de la consideración de los distintos entrenadores que pasaron por el club.

Ahora, mientras intenta recuperar protagonismo, sus declaraciones reabrieron un interrogante sobre su futuro. Y en el país vecino, donde todavía conservan un gran recuerdo suyo, volvieron a encenderse las ilusiones de un posible regreso.