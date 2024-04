En la previa al Superclásico los jugadores de Boca le cumplieron su sueño a un hincha de 11 años

“Hola Luis. Soy Isaías de Río Tercero. Soy fanático tuyo, tengo 11 años, mi sueño es poder conocerte y si podes me encararía que me regalaras tu camiseta”, comienza la carta del pequeño. Ante esto, el jugador accedió no sólo a conocerlo, sino que además le regaló su camiseta firmada generando una emoción en Isaías que enterneció a todos.

Isaías tiene 11 años y sufrió parálisis cerebral. Llegó desde Rio Tercero, Córdoba para conocer a Luís Advíncula y pedirle su camiseta, además de que le dedique un gol a river.

Se llevó la del Rayo y más regalos.



Se llevó la del Rayo y más regalos. pic.twitter.com/zc18R3iZXU — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) April 20, 2024

Aunque los pedidos del pequeño Isaías no terminaron allí, sino que en su carta le dejó otro requerimiento. “Si le hacés un gol a las ‘gallinas’, ¿me lo dedicas? Te quiero mucho”, pregunta el joven. No obstante, las emociones para él y su familia no terminaron allí, sino que además de Advíncula, varios jugadores se enteraron de su historia.

Es por eso que Luca Langoni, Equi Fernández, Cristian Medina, Edinson Cavani, Pol Fernández, Miguel Merentiel, Jabes Saralegui, Mauricio Benítez y Aaron Anselmino bajaron de sus habitaciones para sacarse fotos con él. Por lo que el pequeño fanático cumplió el sueño de conocer a sus ídolos y se llevó lo que tanto deseaba: la camiseta de Advíncula.