Esposa del arquero de Tigre contra TNT por el gol de Boca: "Me parece tendencioso"

Los relatores del canal macrista TNS Sports remarcaron, como correspondía, el error de Marinelli y en el entretiempo recordaron que el arquero no es la primera vez que le regala un gol a Boca.

Gonzalo Marinelli ya había sufrido un fallo ante Boca en el gol de Marcos Rojo durante la final de la Copa de la Liga 2022 en Córdoba. En esa oportunidad, el Xeneize venció 3 a 0 y fue campeón.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/dW0HPxY3MO — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 28, 2023

Ganó Boca y explotó la esposa de Marinelli

“Hermosa la transmisión resaltando los errores. El enemigo arma los tapes?”, escribió la periodista en su cuenta de Twitter.

"Como periodistas hay que ser objetivos y decir las cosas como son, ustedes me conocen y soy la primera. Es fútbol y los jugadores conviven con el error. Ahora, armar un compilado de errores en el ET? Me parece por lo menos tendencioso”, se quejó en otro tuit.

La conductora luego borró sus tuits contra TNT Sports pero el mensaje al canal rival, más allá de que todos son parte del periodismo hegemónico del fútbol argentino que avasalla el trabajo del resto de los colegas, ya estaba escrito.