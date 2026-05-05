Boca emitió un comunicado para sus hinchas antes del duelo frente a Barcelona de Guayaquil
Ante el complejo escenario de seguridad que atraviesa Ecuador, el club de la Ribera difundió las pautas oficiales de traslado e ingreso al estadio Monumental.
El partido de este martes entre Barcelona de Guayaquil y Boca , correspondiente al Grupo D de la Copa Libertadores, no solo es trascendental desde el punto de vista deportivo, sino que requiere un operativo especial debido al contexto de inseguridad que vive el país andino.
Para ordenar el movimiento de los hinchas xeneizes que viajaron a Ecuador, el club publicó un comunicado con pautas estrictas de horario y circulación para evitar cualquier tipo de problema que pueda surgir en la previa de un duelo que define muchas cosas en el futuro cercano de la fase de grupos de la competencia.
Boca emitió un comunicado para sus hinchas antes del duelo frente a Barcelona de Guayaquil
El encuentro se disputará a las 19:00 hora local (21:00 de Argentina). La parcialidad de Boca se ubicará en la tribuna General Norte Alta y deberá cumplir los siguientes pasos:
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14:00 horas: Los hinchas deberán presentarse en el punto de encuentro ubicado en el Cuartel Modelo, sobre la Avenida de las Américas.
14:30 horas: Comenzará el traslado en caravana hacia el estadio Monumental.
16:00 horas: Apertura de las puertas del recinto.
Al finalizar el partido: Los simpatizantes deberán aguardar veinte minutos en el sector visitante antes de retirarse.
Las medidas fueron diagramadas en conjunto con las autoridades locales para asegurar que el operativo finalice mucho antes de las 23:00, hora en la que comienza a regir el toque de queda decretado por el gobierno para combatir los índices de criminalidad en la región que viene preocupando mucho puertas adentro.
El club local, Barcelona de Guayaquil, también solicitó que el público se retire de forma ordenada y oportuna al concluir los noventa minutos, en un operativo similar al que ya logró reducir de manera notable los índices de homicidios en el país.
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