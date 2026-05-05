Boca emitió un comunicado para sus hinchas antes del duelo frente a Barcelona de Guayaquil

14:00 horas: Los hinchas deberán presentarse en el punto de encuentro ubicado en el Cuartel Modelo, sobre la Avenida de las Américas.

14:30 horas: Comenzará el traslado en caravana hacia el estadio Monumental.

16:00 horas: Apertura de las puertas del recinto.

Al finalizar el partido: Los simpatizantes deberán aguardar veinte minutos en el sector visitante antes de retirarse.

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Las medidas fueron diagramadas en conjunto con las autoridades locales para asegurar que el operativo finalice mucho antes de las 23:00, hora en la que comienza a regir el toque de queda decretado por el gobierno para combatir los índices de criminalidad en la región que viene preocupando mucho puertas adentro.