Exclusivo: Bombonera y Casa Amarilla, el plan que más convence al socio de Boca

Ante ese panorama, comenzó a crecer entre los socios el plan de uno de los que pretende ser presidente de Boca, en este caso Jorge Reale, que viene esquivando todas las grietas políticas internas y externas al club.

La nueva cancha de Boca y Casa Amarilla

image.png

La Bombonera 360, es un proyecto del arquitecto Enrique Lombardi, se levantaría en un predio de 12 hectáreas de la Isla Demarchi, a tan solo 1300 metros de Brandsen 805, donde está hoy el estadio xeneize.

Se plantea que el nuevo estadio de Boca Juniors tenga 444 espacios para VIP, unas 78 cabinas de transmisión (pensando en escenarios internacionales); y cerca de 4,000 plazas para estacionar los autos.

image.png

“Nuestra intención no es sacar a Boca de la Boca. La Isla Demarchi, así se llama pero en realidad es una península, queda a doce cuadras de la Bombonera y está dentro de la Boca. Está dentro de la comuna cuatro que es la Boca, así que no nos iríamos de la Boca. Creemos que el único espacio que nos queda para llevar adelante este proyecto es la Isla Demarchi” explicó Reale.

“El proyecto lo hizo Enrique Lombardi. Los últimos estadios que se han hecho en la Argentina los ha hecho él, tales como el Madre de Ciudades en Santiago del Estero, el de Estudiantes de La Plata. Esta nueva Bombonera duplica el aforo para aumentar la cantidad de socios, y lo más importante, no se toca la Bombonera histórica” explicó

Un proyecto que toma fuerza entre los socios

image.png

"Jorge Amor Ameal no quiere y Andrés Ibarra hay que esperar que presente algo, entonces me pregunto: no es momento de hacer el proyecto de Jorge Reale en el patio de todos los 'bosteros'. Pensar en Grande es pensar en BOCA", apuntó el empresario Augusto Digiovanni, socio y ex dirigente xeneize.

Según explicaron, el proyecto de la nueva Bombonera no es exclusivamente para realizar si Reale gana las elecciones, aseguran que está a disposición del club hoy mismo.