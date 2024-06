Boca: Fernando Gayoso reveló que padece ELA

Qué se sabe de la salud de Fernando Gayoso

En una entrevista con Mario Cordo, Gayoso confirmó que padece ELA (esclerosis lateral amiotrófica), una enfermedad neurológica degenerativa que afecta las neuronas motoras, ocasionando una progresiva parálisis muscular.

"Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad que hoy por hoy no me deja estar en el campo porque la verdad no me siento como para estar", comenzó diciendo. Luego, destacó que "tuve la suerte de trabajar en otra área, de seguir cerca de los arqueros, reacomodándome", dentro de la estructura del club.

"Se torna medio duro asumirlo, pero trato de estar fuerte de cabeza", agregó Gayoso, quien destacó el apoyo de su esposa Silvina y su hijo Franco: "Uno se apoya mucho en ellos. El día a día a veces se hace un poco complicado, pero tratando de llevarlo, de estar en contacto con los médicos".