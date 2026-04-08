Violencia tras el partido: atacaron micros de hinchas de Boca en su regreso desde Chile

atacaron micro de boca en chile 1

El ataque a los micros vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia vinculada al fútbol y la necesidad de reforzar las medidas de prevención, especialmente en competiciones internacionales donde el traslado de hinchas implica mayores riesgos.

Mientras, el club de la Ribera celebra un triunfo importante en lo deportivo, estos episodios dejan una mancha difícil de ignorar. La pasión de los hinchas, que acompañaron en gran número, se vio empañada por situaciones que nada tienen que ver con el espíritu del deporte y que vuelven a encender una señal de alerta.