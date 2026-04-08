Violencia tras el partido: atacaron micros de hinchas de Boca en su regreso desde Chile
Los simpatizantes del Xeneize vivieron momentos de tensión en la ruta luego del duelo copero, en un nuevo episodio de inseguridad que empañó la jornada.
El triunfo de Boca en Chile por la Copa Libertadores 2026 se vio opacado por un nuevo episodio de violencia que tuvo como protagonistas a sus hinchas. Tras el encuentro, varios micros que trasladaban a simpatizantes del conjunto argentino fueron atacados en plena ruta durante el regreso al país, generando preocupación y repudio.
Según trascendió vía información del periodista partidario Leandro "Tato" Aguilera, los colectivos fueron agredidos con piedras de gran tamaño que impactaron contra las unidades, provocando daños materiales y algunos heridos. Afortunadamente, las lesiones no fueron de gravedad, aunque el momento vivido estuvo cargado de tensión y miedo para quienes viajaban en esos vehículos.
Hasta el momento no se logró identificar a los responsables del ataque, lo que incrementa la incertidumbre en torno al hecho. En medio de la situación, los choferes tomaron la decisión de no detener la marcha, priorizando la seguridad de los pasajeros, y continuaron el trayecto hasta llegar a Mendoza, donde los afectados pudieron recibir asistencia médica y avanzar con la correspondiente denuncia.
Este episodio se suma a otros hechos de inseguridad que ya se habían registrado en la previa del partido. Días antes, un hincha de Boca había sido víctima de un asalto en Santiago de Chile, en un contexto que ya mostraba señales de tensión alrededor de la presencia de público visitante.
La habilitación de hinchas del Xeneize en el estadio generó un clima particular en la previa, obligando a reforzar los operativos de seguridad. Incluso se dispuso un mayor despliegue de carabineros, personal privado y sistemas de control como Tribuna Segura. Sin embargo, esos esfuerzos no lograron evitar que, fuera del ámbito del estadio, se produjeran hechos delictivos.
El ataque a los micros vuelve a poner en agenda la problemática de la violencia vinculada al fútbol y la necesidad de reforzar las medidas de prevención, especialmente en competiciones internacionales donde el traslado de hinchas implica mayores riesgos.
Mientras, el club de la Ribera celebra un triunfo importante en lo deportivo, estos episodios dejan una mancha difícil de ignorar. La pasión de los hinchas, que acompañaron en gran número, se vio empañada por situaciones que nada tienen que ver con el espíritu del deporte y que vuelven a encender una señal de alerta.
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