Así reaccionó Edinson Cavani al triunfo de Boca en el debut en la Copa Libertadores 2026
El delantero uruguayo no formó parte del viaje a Chile, pero siguió el partido desde su casa y dejó un mensaje para el plantel tras la victoria.
Mientras Boca conseguía un valioso triunfo en Chile en su debut por la Copa Libertadores 2026, una de sus figuras más importantes acompañaba a la distancia. Edinson Cavani no viajó junto al plantel para enfrentar a Universidad Católica, pero eso no le impidió seguir de cerca el encuentro y hacerse presente, aunque sea de manera virtual, en un momento clave para el equipo.
Desde su hogar, el delantero uruguayo observó el partido por televisión y utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo al grupo. Con un mensaje breve pero significativo, dejó en claro su compromiso con el equipo: “Gran trabajo, vamo boquita”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando el posteo mientras transcurría el encuentro.
La ausencia de Cavani responde a un proceso de recuperación que viene llevando adelante desde hace tiempo. El atacante arrastra un problema físico en la espalda que lo mantiene al margen de la competencia, y su vuelta a las canchas todavía no tiene una fecha definida. En ese contexto, el cuerpo técnico optó por no arriesgarlo y priorizar su puesta a punto para lo que resta de la temporada.
Hernia de disco, bloqueos y un regreso incierto: la verdad sobre Cavani en Boca
La situación médica del delantero fue explicada recientemente por Marcelo “Chelo” Delgado, quien brindó detalles sobre la lesión que lo afecta. “Cavani se está recuperando de la molestia que tenía en la espalda; tiene una hernia de disco, o el disco le está apretando el nervio. Tenía problemas ahí y le tuvieron que hacer dos bloqueos. Esperamos que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros”, señaló en diálogo con Radio La Red.
El origen de esta dolencia se remonta a un golpe sufrido en un partido ante Huracán en febrero de 2025. Desde entonces, el futbolista ha tenido que lidiar con molestias en la zona lumbar que condicionaron su continuidad y obligaron a un tratamiento específico. En el club boquense, mientras tanto, manejan la situación con cautela. No hay plazos establecidos para su regreso y la idea es evaluar su evolución día a día, evitando cualquier riesgo que pueda agravar el cuadro.
La intención es que Cavani pueda volver en plenitud física, especialmente de cara a la segunda mitad del año, cuando se definan los objetivos más importantes. A pesar de no estar presente en el campo de juego, su apoyo constante refleja su compromiso con el equipo. En una noche positiva para Boca, su mensaje fue una muestra más de que, incluso desde afuera, sigue siendo una pieza clave dentro del grupo.
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