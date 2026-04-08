Así reaccionó Edinson Cavani al triunfo de Boca en el debut en la Copa Libertadores 2026

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El origen de esta dolencia se remonta a un golpe sufrido en un partido ante Huracán en febrero de 2025. Desde entonces, el futbolista ha tenido que lidiar con molestias en la zona lumbar que condicionaron su continuidad y obligaron a un tratamiento específico. En el club boquense, mientras tanto, manejan la situación con cautela. No hay plazos establecidos para su regreso y la idea es evaluar su evolución día a día, evitando cualquier riesgo que pueda agravar el cuadro.