Entre elogios y críticas: así reaccionaron en Chile a la victoria de Boca ante Universidad Católica
Los medios trasandinos destacaron la efectividad del Xeneize en el Claro Arena y cuestionaron el rendimiento del conjunto dirigido por Daniel Garnero en su debut copero.
El triunfo de Boca frente a Universidad Católica en el arranque de la Copa Libertadores 2026 no solo tuvo repercusión en la Argentina, sino que también generó un fuerte impacto en Chile, donde los medios locales analizaron con detenimiento lo ocurrido en el Claro Arena. Entre elogios al equipo visitante y cuestionamientos al conjunto local, el resultado dejó distintas lecturas del otro lado de la Cordillera.
Uno de los primeros en pronunciarse fue el sitio Red Gol, que no dudó en destacar la superioridad del equipo argentino en momentos clave del partido. "Boca amarga a la UC", tituló, y luego profundizó su análisis con una frase que marcó el tono de su cobertura: "Se lleva un triunfo por 1 a 2 ante una Universidad Católica que fue más corazón que fútbol".
Por su parte, Bio Bio también puso el foco en las falencias del equipo chileno, especialmente en el arranque del encuentro. "Católica tardó en despertar y no pudo en el debut copero", señalaron, en una lectura que apuntó directamente a la falta de reacción inicial. Además, dentro de la crónica, el medio hizo referencia a ciertos aspectos polémicos del partido: "Fueron los argentinos quienes se adelantaron en un cruce marcado por la fricción y el discutido arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera".
Así analizaron la derrota de Universidad Católica ante Boca en Chile
En una línea similar, Emol Deportes remarcó las dificultades que atravesó el conjunto dirigido por Daniel Garnero, dejando en evidencia que el rendimiento estuvo lejos de lo esperado. "Católica sucumbe ante Boca y pierde en su regreso a la Libertadores", sintetizaron, reflejando el impacto de la derrota en el ámbito local.
Sin embargo, no todos los análisis fueron completamente negativos. Desde La Tercera optaron por una mirada más equilibrada, reconociendo tanto los méritos de Boca como el margen de mejora del equipo chileno. "Boca lo gana. Pero sufre. Católica puede dar más en esta Copa", destacaron, dejando abierta la posibilidad de una recuperación en los próximos partidos.
Incluso en ese mismo medio, hubo espacio para una reflexión más profunda sobre lo sucedido en el encuentro: "La UC cae en la trampa de Boca y tiene un debut amargo", añadieron, sugiriendo que el equipo argentino supo manejar mejor los tiempos y las situaciones del juego.
En definitiva, la prensa chilena coincidió en que Boca fue más efectivo y supo golpear en los momentos justos, mientras que Universidad Católica dejó dudas en su presentación. El inicio de la Libertadores dejó claro que el conjunto argentino será un rival a tener en cuenta, mientras que el equipo trasandino deberá ajustar detalles si quiere ser competitivo en el torneo.
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