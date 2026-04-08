Entre elogios y críticas: así reaccionaron en Chile a la victoria de Boca ante Universidad Católica

Incluso en ese mismo medio, hubo espacio para una reflexión más profunda sobre lo sucedido en el encuentro: "La UC cae en la trampa de Boca y tiene un debut amargo", añadieron, sugiriendo que el equipo argentino supo manejar mejor los tiempos y las situaciones del juego.

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En definitiva, la prensa chilena coincidió en que Boca fue más efectivo y supo golpear en los momentos justos, mientras que Universidad Católica dejó dudas en su presentación. El inicio de la Libertadores dejó claro que el conjunto argentino será un rival a tener en cuenta, mientras que el equipo trasandino deberá ajustar detalles si quiere ser competitivo en el torneo.