Hacer un buen papel de visitante, la deuda del Boca de Diego Martínez

Boca SOLO GANÓ 4 de los 13 partidos como visitante con Diego Martínez como entrenador:



0-0 vs. Platense.

2-0 vs. Tigre.

1-2 vs. Lanús.

1-1 vs. River.

0-1 vs. Unión.

0-0 vs. Nacional Potosí.

3-1 vs. Newell’s.

0-1 vs. Estudiantes de La Plata.

2-4 vs.