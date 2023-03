"Hugo Ibarra mañana si Dios quiere": el viral tras la derrota de Boca con Instituto

Tras la derrota, el público mostró su malestar de inmediato, y se escucharon desaprobaciones para algunos futbolistas. Además, en redes sociales se viralizaron memes, pero uno de los que más llamó la atención fue el de un hombre, parecido al técnico Ibarra que va tocando flauta en el tren.

El análisis de Hugo Ibarra tras la derrota de Boca ante Instituto

"No estuvimos a la altura del partido. Estuvimos muy imprecisos. Nos costó un poco el partido. Cuando nos estábamos acomodando, nos hacen un gol. Nuevamente el equipo empezó a agarrar la pelota y llegó otro gol más. Cuesta con un rival que se encuentra dos goles arriba y se mete atrás, pero es una responsabilidad nuestra poder encontrar los espacios", comenzó Ibarra.

Sobre las distracciones que tuvo el equipo que decantaron en los goles del rival, explicó: "Son cosas que tenemos que mejorar como grupo. En situaciones del partido tenemos que estar 100% metidos. Sobre todo en el tercer gol apenas entramos al segundo tiempo, ese nos golpeó muchísimo. El equipo intentó nuevamente recuperarse, pudimos hacer un gol y quizás con alguna chance más pudimos hacer algo más, pero terminamos perdiendo".

Luego, agregó: "Me agradó mucho la forma en la que habíamos empezado. Sin dudas que no tuvimos minutos con el arco en cero como para tener esa tranquilidad que a un equipo le da el estar 0-0 y tener la chance de poder jugar de la forma en que queremos, pero confío mucho en este grupo, en el plantel. A partir de mañana, todo el grupo a hacer un mea culpa, nosotros incluidos como cuerpo técnico, yo como cabeza de grupo. Y tratar de sacar adelante esta situación de haber perdido dos partidos, que no nos gusta para nada, nos duele mucho. Pero sabemos que lo podemos hacer, el año pasado hemos pasado situaciones más difíciles y lo pudimos sacar adelante".

Sobre los silbidos a los jugadores, el técnico señaló que: "Nosotros tenemos que hacer una autocrítica general para adentro, lo tenemos que hablar. Sabemos perfectamente que tenemos que mejorar, la gente siempre ha alentado, siempre ha estado. Más allá de algunas cosas, siempre ha alentado, siempre fue agradecido. Nosotros como grupo tenemos que mejorarlo y estamos en eso. Tenemos que hacer hincapié en todos los partidos que venimos jugando, perdimos dos seguidos y nos tenemos que levantar rápido".