Inauguraron la estatua de Hugo Gatti en Boca: "Me hubiese gustado que hoy fuera el último día de mi vida"

Después se vieron tres videos en el que hablaron sus hijos Lucas y Federico y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, gran amigo del exfutbolista hoy panelista del programa deportivo español El Chiringuito.

gatti boca 1.jpg

"Esto me hace sentir que estoy jugando todavía. El hincha de Boca es único. En el mundo quieren conocer a esta hinchada", dijo el hombre de la vincha mientras entonaba con los simpatizantes presentes el clásico "no deje de chupar, el Loco es lo más grande del fútbol nacional".

"Mi mejor partido fue cuando le ganamos a los innombrables (por River) con gol de mi querido Rubén "Chapa" Suñe", dijo Gatti mientras el público festejaba.

"Boca puede ganar esta Libertadores. Si llegamos a la final la ganamos, porque todos le tienen miedo a la camiseta de Boca", refrendó.

gatti boca 2.jpg

Luego llegó el momento cumbre, cuando se descubrió la estatua y se vio a un Gatti genuino, sosteniendo la pelota con una mano con sus bermudas, sus piernas flacas y su histórica vincha.

"Pensé que nunca iba vivir este homenaje. La gente me lo hacía todos los días en la calle. No se si fui el arquero del pueblo de Boca. Yo nunca me considere arquero, si no un jugador con manos", apreció entre risas.

Después dijo que los otros dos mejores arqueros del club de La Ribera "fueron el 'Flaco', Néstor Errea y el 'Mono' Carlos Navarro Montoya", y que la estatua le gustaría que esté al lado de la del "'gordito' Diego Maradona".

El Loco Gatti, multicampeón Xeneize, recibió su merecido homenaje en la presentación de su estatua, junto al presidente Jorge Amor Ameal y cientos que hinchas que se acercaron a ver al ídolo. pic.twitter.com/fws2hW32sZ — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 8, 2023