Boca iría a la carga por un campeón del mundo

En el caso del mediocampista, el Consejo de Fútbol busca un futbolista con buen pie y seguirá buscando hasta último momento poder sumar. En las últimas horas, según adelantó el medio "Doble Amarilla", trascendió la posibilidad de Alejandro "Papu" Gómez, quién sonó en Vasco da Gama de Brasil y que sueñan con tenerlo en La Bombonera.

Fuentes ligadas al entorno de Juan Román Riquelme reconocieron que hay conversaciones fluidas entre las partes y que incluso hubo charlas antes de la Qatar. El jugador, por el cuál se pago 7.5 millones de dólares, tiene contrato hasta 2024 pero su objetivo es poder cambiar de aire.

Según precisiones de Estadio Deportivo, lo curioso del vínculo del Sevilla con el argentino es que no cuenta con cláusula de rescisión, siendo el único del plantel que no cuenta con ella. No obstante, en caso de haber anunecia de las dos partes, el vínculo se puede romper en 2023.

PAPU GÓMEZ SE VOLVIÓ A SUMAR A LOS ENTRENAMIENTOS DEL SEVILLA

Alejandro "Papu" Gómez, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, se reincorporó al plantel de Sevilla tras superar la lesión en el tobillo izquierdo que sufrió en los octavos de final ante Australia. El mediocampista se sumó al plantel dirigido por Jorge Sampaoli, luego de un mes y 20 días inactivo.

El mediocampista, de 34 años, había sido titular por la ausencia de Ángel Di María pero a los 5 minutos del segundo tiempo fue reemplazado por Lisandro Martínez y no volvió a sumar minutos en la Copa del mundo.

Cuando volvió a Sevilla como campeón del mundo, el club detalló que el futbolista surgido de Arsenal había sufrido una "afección del ligamento deltoideo del tobillo izquierdo".