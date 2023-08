Jorge Almirón pasa la escoba en Boca: los cuatro jugadores que no tendrá más en cuenta

Como son varios los nombres que arribaron, por lógica también serán muchos los jugadores que perderán terreno de acá a fin de año. Por eso, el cuerpo técnico que comanda Jorge Almirón y el Consejo de Fútbol que encabeza el vicepresidente Juan Román Riquelme decidieron algunas salidas.

Según reveló el periodista Augusto César en Radio Continental, “hay una idea de renovación un poco de plantel, con jugadores que quieren descartar”. Allí reveló que hay una lista de cuatro jugadores que tuvieron pocos minutos y no cumplieron las expectativas del entrenador, por lo que estarían con un pie afuera de Boca.

Boca.jpg

Quiénes son los jugadores que Almirón no tendría mas en cuenta en Boca

Según contó el corresponsal, los nombres de los jugadores que el DT del Xeneize descartó serían los de Nicolás Orsini, Esteban Rolón, Norberto Briasco y Juan Ramírez.

Y al mencionarlos, agregó: “Ojo si ni siquiera se concentra para el partido del viernes, hay que estar atentos ahí también. Son jugadores que el técnico dijo: ‘Ya los vi, ya sé lo que me pueden dar y la verdad no me convencen tanto'”.

Los casos de Orsini y Rolón son los primeros que podrían tener una rápida resolución, ya que el delantero es pretendido por Huracán y el volante central está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Gimnasia de La Plata.