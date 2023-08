La ridícula amarilla a Barco por tirar un "no look pass"

La polémica amarilla a Barco

En la segunda parte, un llamativo recurso aparecería por parte de Valentín Barco, que mostró destellos de su magia ante Nacional, equipo donde sus jugadores no tuvieron la mejor respuesta ante el No Look pass realizado por “el Colo”, generando un choque entre ambas escuadras donde quien terminó recibiendo la polémica amonestación sería el talentoso chico. Valentín Barco se mantendría alejado del foco del problema. Sin embargo, por el recurso terminó siendo amonestado.