La sorpresiva decisión que tomó Zambrano y preocupa a Boca

Además, el jugador "Xeneize" admitió que a veces no tiene ganas de levantarse para ir a entrenar, pero que su familia lo motiva a continuar jugando.

“Le digo a mi pareja: ‘No quiero levantarme, quiero ya acabar esto’. Tengo 32 años, tengo casi la mitad de mi vida fuera del país, quiero relajarme, disfrutar de todo lo que he podido lograr, pero mi familia me dice: ‘Tienes que darle un par de años más, tienes que demostrar, tienes que llegar al Mundial’. Estoy a un paso, gracias a Dios, ojalá se pueda concretar eso (clasificar a Qatar 2022)”, contó.

Por otro lado, Zambrano siente que es hora de empezar a ponerle el broche a su carrera y dedicarle más tiempo a otras cosas que le hacen bien. "Me encantaría aprender a tocar el piano, siempre me ha gustado, Todavía no he tomado el caso de comenzar. Pero sí creo que lo vamos a hacer sí o sí. Es algo que me falta en la vida", detalló.

Y sorprendió al hablar de su gusto por la magia: "Es algo que a la gran mayoría nos gusta. No quiero ser mago, pero sí aprender a tener una base. Sé muchos trucos. Tengo todos mis materiales: cartas preparadas, cartas trucadas... He aprendido muchas cosas".