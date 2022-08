Boca: la suspensión de Benedetto expone el mal armado del plantel

Revisemos: Nicolás Orsini lleva 17 encuentros sin anotar; su último gol fue el 2 de marzo ante Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina. Esta situación carga toda la responsabilidad en el joven Luis Vázquez, sin dudas de gran potencial pero que tampoco atraviesa un buen momento con el arco; lleva 14 sin anotar, siendo su último gol el que hizo ante Tigre en la final.

Si bien los equipos más peligrosos suelen ser aquellos que tienen el goleo repartido, Boca dará una ventaja que no debería dar, más teniendo en cuenta que por otro lado tiene un plantel repleto de mediocampistas que juegan más o menos de lo mismo y que también recientemente incorporó en medio de una especie de berrinche con Agustín Rossi a Chiquito Romero. Dado el gran nivel de Rossi, no sería extraño que el ex arquero de la Selección no ataje un partido importante hasta la segunda mitad de 2023.

Incorporar a un ex arquero de Selección sin continuidad para que sea suplente un año cuando tenés faltante en otras posiciones claves y cuando el fútbol argentino corre con una desventaja económica indisimulable con mercados como Brasil no puede ser calificado de otra cosa que de un disparate.