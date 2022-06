Lo estafaron con una entrada falsa y no pudo ver a Boca: se volvió viral y lo invitaron a la Bombonera

Cuando llegó al estadio Carlos Augusto Mercado Luna la seguridad que controla los accesos no lo dejó ingresar porque advirtieron que los tickets eran truchos. Al ver triste a su padre, la hija escribió un descargo en Facebook, junto a la foto de Antonio que estaba desolado:"Tenés que ser un lacra, tengo una cantidad de insultos que seguro Facebook me bloquea. No saben la impotencia que tengo. Ver llorar a mi padre por la vergüenza que pasó cuando le dijo la policía que no podía entrar por que son truchas las entradas cuando minutos antes estaba feliz diciéndonos que ya se podía ir tranquilo por que se le había cumplido el sueño. Le vendieron una entrada trucha, no pudo entrar al estadio. La policía controló todos los accesos pero sinvergüenzas hay en todos lados".