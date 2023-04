Navarro Montoya aseguró que Boca ya tiene a su nuevo DT

https://twitter.com/NavarroMontoya/status/1643645192866525186 En cuestión de horas, @BocaJrsOficial anunciará a su nuevo entrenador y cuerpo técnico. — Mono Navarro Montoya (@NavarroMontoya) April 5, 2023

En el programa F90, el Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri le preguntaron quién era el sustituto de Hugo Ibarra: “Vos sabés el nombre”, le respondió Navarro Montoya al conductor. E insistió: “Yo sé que en horas van a anunciar al nuevo técnico de Boca”. “Él ya lo sabe”, retrucó Ruggeri, antes de que el periodista le preguntara al Mono si el elegido era Diego Martínez, DT de Tigre. “No, el nombre no te lo puedo dar, yo no lo sé”.

Ante tanta insistencia, el ex arquero aclaró que el nuevo técnico “está en el país” y que conoce el Mundo Boca “como todo el mundo”.

Y añadió: “Lo único que puedo decir es que no es de los técnicos top como Martino al que quisieron ir a buscar con mucha inteligencia y estuvo muy bien hecho por el Consejo de Fútbol. Ni tampoco otros nombres que hemos dicho en el programa y son número 1. No. ¿Si me gusta? No sé, Cabezón”.