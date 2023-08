Boca repudió la represión policial hacia sus hinchas en Uruguay: el comunicado

En virtud de estos penosos episodios y en vísperas de la vuelta por los octavos de final, Boca Juniors insta a que el público visitante que viaje a Buenos Aires para ver ese partido se asegure de hacerlo con la entrada correspondiente.

Boca Juniors se compromete a seguir trabajando para que el espectáculo de La Copa Libertadores se desarrolle sin inconvenientes y con seguridad para el público visitante

policia uruguay boca

Nacional denunció que había hinchas de Boca con entradas falsas

Nacional de Uruguay publicó este jueves un comunicado en el que repudió los incidentes que se produjeron en el estadio Parque Central e informó que detectaron hinchas de Boca sin entradas y 850 falsificadas.

"El Club Nacional de Football repudia los incidentes registrados en las afueras del Gran Parque Central en la previa al partido ante Boca Juniors por la Copa Conmebol Libertadores", inició el club de Montevideo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNacional%2Fstatus%2F1687128757969059840&partner=&hide_thread=false Comunicado oficial del Club Nacional de Football #ElClubGigante pic.twitter.com/OwP8TaMI32 — Nacional (@Nacional) August 3, 2023

Luego, el texto destaca que "a la llegada de miles de hinchas sin tickets para el acceso, más allá de la presencia de los que sí lo tenían, se le sumó la constatación de que hubo más de 850 códigos QR falsificados".

Nacional lamentó los serios incidentes que se produjeron en la previa ya que "va en contra de los principios que promovemos y del espíritu deportivo". En este sentido, remarcaron que "Nacional y Boca tienen una profunda tradición de amistad institucional" y que se había trabajado en con las autoridades para la organización del operativo.

El estremecedor relato de un hincha de Boca

"Fue una noche de terror", resumió Pitu Salvatierra, columnista de C5N e hincha de Boca, quien se encontraba en el lugar. "Desde temprano la policía no sabía por dónde llevarnos a la cancha, entonces los hinchas de Boca se mandaban a la cancha por donde creían que era más conveniente y terminaban cayendo en una emboscada de hinchas de Nacional de Montevideo", contó.

“La Policía no te sabía informar”, sostuvo y aseguró que no había un operativo específico para que los hinchas visitantes no se cruzaran con los del equipo loca.

incidentes hincha de boca policia uruguay

Según contó este hincha, “un grupo de efectivos en moto nos llevó por medio del barrio Centenario y nos hizo dar una vuelta que nos retrasó una hora hasta que llegamos al sector donde, supuestamente, ingresaban los hinchas Boca. Cuando llegamos a esa calle, la policía con los caballos e Infantería cerró el paso y no dejaba avanzar a nadie. Pasó como una hora, la gente se empezó a poner nerviosa, había chicos, mujeres", detalló.

"Después abrieron una franja para que la gente avanzara de a uno. La gente desesperada empujaba y cuando pasaba eso, ellos respondían con balas de gomas y gases", detalló.