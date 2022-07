Tras la salida de Salvio, Boca estrena camiseta y número 10

El volante Eduardo Salvio eligió la red social Instagram para despedirse de los hinchas de Boca Juniors, tras haber finalizado su contrato con el club luego de intentos fallidos de renovación.

"Les quiero agradecer a todos los hinchas de Boca por estos 3 años hermosos que viví junto a todos ustedes. Fueron 4 títulos, partidos, goles y momentos que nunca voy a olvidar", escribió Salvio en su cuenta de Instagram.

"Hoy me toca partir, pero acá van a tener una hincha más que va a alentar al equipo con todas sus fuerzas. Disfruté muchísimo, y como dije siempre, fui un privilegiado por llevar esa camiseta y jugar cada fin de semana en La Bombonera. De todo corazón, gracias. Te amo Boca", finalizó el "Toto".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCfeUG59uHTa%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAEL1508isRc5YjDmexkZBWZAhQAXUZBlHDrtbWvllA5vJ0D70ngv0b2CRZBgjUPRZB8TmJdQjsWk4gGtZBtNS1e6ZA9ospPwhjZCTXxyaPvfWOsAemHrzE5NIof4J6EALxsEu8lX9IYFHbgYIaoQXEG0KjZCMIql7wwZDZD View this post on Instagram A post shared by Eduardo Salvio (@totosalvio)

Salvio, quien en condición de jugador libre tiene arreglada su incorporación a Pumas de México, no hizo mención alguna a los dirigentes y recibió el saludo de ex compañeros. Boca intentó retener al ex Lanús y de acuerdo al vicepresidente e ídolo xeneize Juan Román Riquelme, el club hizo "un gran esfuerzo" desde lo económico, pero la oferta fue considera insatisfactoria por el futbolista.