Un jugador de Corinthians fue detenido por una actitud racista antes del partido con Boca

Justamente en ese choque clave, Edenilson, mediocampista del Colorado, lo acusó de haberle proferido un insulto con connotación racista durante una discusión a la media hora del complemento.

A través de sus redes sociales, Edenilson explicó que recurrió a la policía porque esperó una disculpa que nunca recibió por parte de Ramos, quien supuestamente le dijo “foda-se macaco” (jodete, mono) en medio del caliente cara a cara.

Por su parte, el lateral derecho del próximo rival del Xeneize expresó en su defensa que su rival se confundió por su acento portugués de Portugal y que lo que realmente le gritó fue “foda-se, caralho” (jodete, carajo.

“Estoy con mi conciencia limpia. Todo no pasó de un malentendido. Él entendió mal. Conversé con él, le expliqué e incluso nos dimos la mano”, afirmó Ramos, quien fue liberado a las pocas horas tras el pago de una fianza.

Por otro lado, Corinthians también se manifestó por este supuesto insulto racial por parte de uno de sus futbolistas: "El club reafirma que, consecuente con sus 111 años de historia, repudia y no condona el racismo. El jugador Rafael Ramos fue escuchado por el club y dio una versión diferente del incidente en Beira-Rio, durante el partido contra Internacional por el Brasileirão 2022".

Y agregó: "Poco después, seguro de no haber pronunciado un insulto racial, insistió en dar explicaciones a Edenilson, en el vestuario del Internacional. A raíz de la denuncia presentada por el atleta colorado, la ley exige que el caso sea tratado como flagrante, seguido de detención. El pago de la fianza no implica admisión de culpabilidad, permitiendo al atleta defenderse libremente en la investigación".

https://twitter.com/Corinthians/status/1525687029283139585 Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista — Corinthians (@Corinthians) May 15, 2022

Al margen de esta polémica, lo cierto es que el carrilero lusitano no estará contra Boca este martes en La Bombonera. Esta ausencia no es por sanción, sino porque el técnico Filipe Almeida no lo inscribió en la lista de buena fe de la Copa Libertadores.