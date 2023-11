Un jugador del Manchester City y un mensaje para Boca: "No pensamos en ellos porque..."

El City, con el delantero campeón del mundo Julián Álvarez como suplente, ganó todo lo que jugó en su grupo, el cual lidera con 12 puntos, mientras Leipzig (9) no le pierde pisada. El club alemán se impuso 2-1 ante Estrella Roja de Belgrado, como visitante, y se mantiene expectante.

El vigente campeón de Champions fue muy superior a su rival, ejerció un dominio absoluto con una gran actuación colectiva e individual a través de Haaland, Foden, Jack Grealish y John Stones.

EL MENSAJE DE UN JUGADOR DEL CITY PARA BOCA

Oscar Bobb, el futbolista noruego que juega para el Manchester City y que está dando sus primeros pasos en el equipo, fue consultado sobre el rival que puede llegar atener el equipo en el Mundial de Clubes y si le gustaría haberse cruzado contra Boca en este torneo Intercontiental.

Al ser consultado sobre si le hubiera gustado jugar contra Boca en el certamen Intercontinental, no dudó: "No, a mi me gusta Fluminense. Tengo amigos allí, es un gran club y va a ser un placer jugar contra ellos", expresó en conferencia de prensa. Y además, agregó: "Solo pensamos en ellos, no pensamos en Boca porque perdieron".