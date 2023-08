Copa Libertadores: el Inter de Coudet venció a Bolívar y es semifinalista

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLibertadores%2Fstatus%2F1696676237044056309&partner=&hide_thread=false ¡ENNER VALENCIA! Enganche y definición: el segundo gol del ecuatoriano para la clasificación de @SCInternacional



A los 40m de la segunda parte, el uruguayo Sergio Rochet le atajó un penal a Ronnie Fernández y mantuvo la valla del Inter en cero.

Para el equipo de brasileño fueron titulares los argentinos Fabricio Bustos (ex Independiente) y Gabriel Mercado (ex River Plate). Mientras que para el equipo dirigido por el español Beñat San José, fueron titulares los argentinos Nicolás Ferreyra (ex Rosario Central) y Patricio Rodríguez (ex Independiente)

El Inter se enfrentará a Fluminense de Brasil o a Olimpia de Paraguay por las semifinales de la Copa Libertadores, en la ida ganó el “Flu” por 2 a 0, la vuelta será en Paraguay el jueves.

Los partidos de las semifinales serán entre la semana del 27 de septiembre (Ida) y la del 4 de octubre (Vuelta).