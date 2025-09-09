Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas: resultado en vivo
El combinado del Altiplano y la Verdeamarela cierran su participación en El Alto. El local sueña con el repechaje: debe ganar y esperar una manito de Colombia que se mide con Venezuela.
Por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Bolivia recibe a Brasil en el Estadio Municipal de El Alto desde las 20.30. El conjunto local necesita ganar y esperar una ayuda de Colombia ante Venezuela para acceder al repechaje. La Verdeamarela, ya clasificada al Mundial 2026, buscará cerrar con un triunfo en la altura.
Qué necesita Bolivia para ir al repechaje
La Verde llega con 17 puntos, apenas uno menos que Venezuela (18), y todavía sueña con meterse en el repechaje mundialista, que se disputará en marzo de 2026 con nuevo formato. Para lograrlo debe:
-
Ganar su partido ante Brasil.
Esperar que Venezuela empate o pierda frente a Colombia.
El equipo de Carlo Ancelotti ya aseguró su clasificación al Mundial 2026, aunque su rendimiento generó críticas durante el proceso. El DT italiano sorprendió al dejar afuera a figuras como Neymar, Vinicius y Rodrygo, pero encontró respuestas en los jóvenes, que vienen de golear a Chile en el Maracaná.
Probables formaciones del encuentro entre Bolivia y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. DT: Óscar Villegas.
- Brasil: Alisson; Santos, Gabriel, Marquinhos, Wesley; Bruno Guimarães, Andrey Santos, Gabriel Martinelli, Raphinha, Estevao, Joao Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
Otros datos del partido
-
Hora: 20.30
TV en vivo: TyC Sports 2
Árbitro: Cristian Garay (Chile)
VAR: Rodrigo Carvajal (Chile)
Estadio: Municipal de El Alto
