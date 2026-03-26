Bolivia vs. Surinam, por el Repechaje Mundial 2026: horario, formaciones TV
El seleccionado boliviano quiere hacer historia y volver a una Copa del Mundo, pero para eso deberá superar al conjunto americano en semifinales.
Bolivia y Surinam se medirán este jueves desde las 19:00 en el Estadio BBVA de Guadalajara, México, por la semifinal del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026. El seleccionado boliviano intentará dar un paso clave para regresar a la Copa del Mundo después de tres décadas de ausencia.
El conjunto dirigido por el entrenador del Verde logró acceder a esta instancia tras finalizar en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos. La clasificación se definió en la última jornada, cuando Bolivia consiguió una histórica victoria por 1-0 frente a Brasil como local, resultado que se combinó con el triunfo de Colombia por 6-3 ante Venezuela.
En la previa de este compromiso, el seleccionado boliviano disputó un amistoso frente a Trinidad y Tobago, en el que se impuso por 3-0, resultado que le permitió llegar con ritmo de competencia al duelo decisivo. Bolivia no juega un Mundial desde Estados Unidos 1994 y buscará cortar una sequía de 30 años.
Por su parte, Surinam accedió al Repechaje tras finalizar en el segundo puesto del Grupo A con 9 puntos, por detrás de Panamá. El equipo sudamericano compite en la Concacaf debido a su pertenencia a la Comunidad del Caribe y nunca logró clasificarse a una Copa del Mundo, por lo que también intentará alcanzar un logro histórico.
El ganador del cruce avanzará a la final del Repechaje Intercontinental, instancia en la que enfrentará a Irak, que viene de vencer a Emiratos Árabes Unidos en la Quinta Ronda de la clasificación asiática. El partido decisivo se disputará el miércoles en la madrugada de Argentina y otorgará el último cupo disponible para el Mundial 2026.
Probables formaciones del encuentro entre Bolivia y Surinam
- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Marcelo Torrez, Roberto Carlos Fernández; Gabriel Villamíl, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca, Fernando Nava; Enzo Monteiro. DT: Oscar Villegas.
- Surinam: Etienne Vaessen; Liam van Gelderen, Myenty Abena, Melayro Bogarde, Shaquille Pinas; Dion Malone, Kenneth Paal, Denzel Jubitana; Gyrano Kerk, Sheraldo Becker y Joël Piroe. DT: Henk ten Cate.
Bolivia vs. Surinam, por el Repechaje Mundial 2026: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 19:00
- TV: DSports
- Árbitro: Alireza Faghani (AUS)
- VAR: Ivan Bebek (CRO)
- Estadio: BBVA de Guadalajara
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