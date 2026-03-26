Bolivia vs. Surinam, por el Repechaje Mundial 2026: horario, formaciones TV

El conjunto dirigido por el entrenador del Verde logró acceder a esta instancia tras finalizar en el séptimo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos. La clasificación se definió en la última jornada, cuando Bolivia consiguió una histórica victoria por 1-0 frente a Brasil como local, resultado que se combinó con el triunfo de Colombia por 6-3 ante Venezuela.