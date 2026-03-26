Brasil vs. Francia, por el amistoso internacional: horario, formaciones y TV

La Canarinha logró asegurar su clasificación a la Copa del Mundo tras una Eliminatoria exigente, considerada una de las más complejas de su historia reciente. El seleccionado brasileño atravesó un proceso con tres entrenadores en cuatro años y logró estabilidad con la llegada de Carlo Ancelotti, finalizando en el quinto puesto de la tabla de Conmebol con 28 puntos. En sus últimas cinco presentaciones por las Eliminatorias, Brasil obtuvo dos victorias, un empate y dos derrotas. Entre esos resultados se destaca la caída por 1-0 frente a Argentina en el Maracaná, que significó la primera derrota del seleccionado brasileño como local en la historia de la clasificación mundialista.