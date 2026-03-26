Brasil vs. Francia, por el amistoso internacional: horario, formaciones y TV
Brasileños y franceses chocan en Massachusetts por un partido amistoso pensando en el Mundial 2026: todos los detalles del cruce.
Brasil y Francia se enfrentarán este jueves desde las 17:00 en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos, en un partido amistoso internacional que servirá como preparación para el Mundial 2026 que se disputará en Norteamérica.
La Canarinha logró asegurar su clasificación a la Copa del Mundo tras una Eliminatoria exigente, considerada una de las más complejas de su historia reciente. El seleccionado brasileño atravesó un proceso con tres entrenadores en cuatro años y logró estabilidad con la llegada de Carlo Ancelotti, finalizando en el quinto puesto de la tabla de Conmebol con 28 puntos. En sus últimas cinco presentaciones por las Eliminatorias, Brasil obtuvo dos victorias, un empate y dos derrotas. Entre esos resultados se destaca la caída por 1-0 frente a Argentina en el Maracaná, que significó la primera derrota del seleccionado brasileño como local en la historia de la clasificación mundialista.
Más allá de ese presente irregular, el equipo brasileño siempre aparece como uno de los candidatos en los Mundiales. Con futbolistas como Raphinha, Endrick y Vinícius Juniors en el frente de ataque, intentará volver a conquistar el título tras 24 años.
Por su parte, Francia llega con un presente sólido luego de dominar el Grupo D de las Eliminatorias UEFA con 16 puntos sobre 18 posibles, producto de cinco triunfos y un empate frente a Ucrania, Islandia y Azerbaiyán. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps disputará su tercer Mundial consecutivo bajo la conducción del entrenador que fue campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. El plantel francés cuenta con una amplia variedad de figuras, especialmente en ofensiva, con nombres como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Hugo Ekitike, Bradley Barcola y Marcus Thuram.
Probables formaciones del encuentro entre Brasil y Francia
- Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Marquinhos, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha y João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.
- Francia: Mike Maignan; Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Desire Doué y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Brasil vs. Francia, por un amistoso: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 17:00
- TV: ESPN
- Estadio: Gillette Stadium de Massachusetts
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