Bologna vs. Inter de Milán, por la Supercopa de Italia 2025: horario, formaciones y TV

El Neroazzuro llega a este compromiso con la necesidad de cerrar el año con un título y dejar atrás una temporada irregular en los torneos locales. Con Lautaro Martínez como principal referencia ofensiva y líder dentro del plantel, intentará reafirmar su peso internacional y volver a levantar un trofeo que ya supo conquistar en 2023. El delantero argentino atraviesa un gran momento personal y expresó en más de una ocasión su deseo de sumar una nueva consagración antes del cierre del calendario.