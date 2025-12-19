Bologna vs. Inter de Milán, por la Supercopa de Italia 2025: horario, formaciones y TV
El equipo de Lautaro Martínez enfrenta al sorprendente campeón de la Copa Italia en una semifinal que promete mucha intensidad.
La Supercopa de Italia 2025 entra en su etapa decisiva y este viernes tendrá una semifinal de alto voltaje entre Bologna e Inter de Milán. El encuentro se disputará en el Estadio King Saud University, en Arabia Saudita, sede elegida para esta edición del certamen, y definirá al rival de Napoli en la gran final prevista para el lunes 22 de diciembre. El árbitro designado para el choque es Daniele Chiffi.
El Neroazzuro llega a este compromiso con la necesidad de cerrar el año con un título y dejar atrás una temporada irregular en los torneos locales. Con Lautaro Martínez como principal referencia ofensiva y líder dentro del plantel, intentará reafirmar su peso internacional y volver a levantar un trofeo que ya supo conquistar en 2023. El delantero argentino atraviesa un gran momento personal y expresó en más de una ocasión su deseo de sumar una nueva consagración antes del cierre del calendario.
El equipo dirigido por Christian Chivu accedió a la Supercopa tras finalizar como subcampeón de la Serie A 2024/2025, y si bien mantiene una base competitiva, llega con algunas bajas importantes. Francesco Acerbi y Denzel Dumfries continúan recuperándose de lesiones y no estarán disponibles, aunque el entrenador podrá contar con nombres clave como Hakan Çalhanolu y Matteo Darmian, quienes regresan en un momento determinante.
Del otro lado estará Bologna, que vive un presente histórico. El conjunto rossoblú participa por primera vez en la Supercopa Italiana luego de haberse consagrado campeón de la Copa Italia la temporada pasada, un logro que marcó un antes y un después para el club. Bajo la conducción de Thiago Motta, el equipo se consolidó como una de las revelaciones del fútbol italiano y llega a esta semifinal con plantel completo y la ilusión intacta.
Para Bologna, este partido representa mucho más que una simple semifinal. Es la oportunidad de medirse ante uno de los gigantes de Europa en un escenario internacional y confirmar que su crecimiento no fue casualidad. Jugadores como Lewis Ferguson, Riccardo Orsolini y el argentino Santiago Castro serán piezas fundamentales en un equipo que apuesta al juego asociado y a la intensidad.
En un torneo corto y sin margen de error, Bologna e Inter se juegan mucho más que un pase a la final. Está en juego el cierre del año, el prestigio y la posibilidad de levantar un título en un escenario internacional que le da un marco especial a una semifinal que promete emociones de principio a fin.
Bologna vs. Inter de Milán: probables formaciones para la Supercopa de Italia 2025
- Bologna: Federico Ravaglia; Nadir Zortea, Torbjörn Heggem, Jhon Lucumí, Juan Miranda; Lewis Ferguson, Giovanni Fabbian, Jens Odgaard; Riccardo Orsolini, Nicolò Cambiaghi, Santiago Castro. DT: Vincenzo Italiano.
- Inter: Yann Sommer; Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni; Danilo D’Ambrosio, Nicolò Barella, Piotr Zieliski, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Marcus Thuram y Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario