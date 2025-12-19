Marcelo Moretti recurrió a la Justicia para recuperar la presidencia de San Lorenzo
El dirigente solicitó la suspensión inmediata de la reunión de Comisión Directiva que declaró la acefalía y espera una resolución judicial en los próximos días
La crisis institucional en San Lorenzo sumó un nuevo capítulo luego de que Marcelo Moretti se presentara ante la Justicia para solicitar la suspensión inmediata de los efectos de la reunión de Comisión Directiva que declaró la acefalía en el club. El presidente del Ciclón acudió al Juzgado Nº 51 con el objetivo de que se anule la medida y poder retomar formalmente el mando de la institución, en medio de un escenario político marcado por denuncias cruzadas, internas dirigenciales y un fuerte clima de tensión.
Según pudo saberse, el pedido judicial incluye una medida cautelar que, de ser aceptada, dejaría sin efecto el estado de acefalía y permitiría que Moretti vuelva a ejercer como presidente. Desde el entorno del club señalan que entre el lunes y el martes podría haber una resolución, lo que mantiene en vilo a todo el arco político azulgrana. Mientras tanto, la Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes avanzó con la organización de fechas para futuras asambleas y eventuales elecciones, a la espera de lo que dictamine la Justicia.
El propio Moretti había anticipado su decisión de acudir a los tribunales en declaraciones radiales. “Yo fui muy perjudicado y mi imagen fue muy perjudicada por un video editado. Volví al club cuando pedí la nulidad de la acefalía, lo mismo que voy a hacer mañana", expresó. En esa misma línea, sostuvo: “Estamos dando la cara con la gente, pedirle perdón porque uno no quiere que pasen estos momentos” y remarcó: ”Hay que esperar que el juez dictamine y volver a la presidencia".
Marcelo Moretti valoró su gestión y lanzó contra los traidores de la CD
Durante su charla con Doble Amarilla Radio, el dirigente fue aún más crítico con sectores de la Comisión Directiva y no dudó en hablar de traiciones internas. “Armé mal la lista de dirigentes. Somos veinte en Comisión Directiva y tenés que tener quince personas oficialistas que te ayuden a levantarte. Hay gente que me traicionó. No me acompañó la lista", afirmó. Y agregó: "Tal vez se asustaron o no pensaban igual. Uno puede estar en desacuerdo, pero la campaña y la lista la armé yo. No hablé mal de casi ninguno, cómo hablan muchos mal de mí".
Moretti también defendió su gestión y aseguró que su intención es completar el mandato. “Terminar estos dos años de gestión y dejar el club ordenado", expresó, al tiempo que destacó que “hay mucha gente que trabaja muy bien, con capacidad y que se está formando”. Sin embargo, reconoció el clima hostil que se vive en el club y explicó por qué se alejó de la cancha en los últimos partidos.
"No tengo miedo a nada y no veo porque no pueda volver. Últimamente traté de no ir a la cancha porque la gente estaba muy nerviosa. Un ser humano normal no tira 70 piedras, esas personas están mandadas a la sede social. La política de San Lorenzo es muy cruel y hace cosas que no son lógicas". Finalmente, cuestionó la legalidad de la reunión que derivó en la acefalía y sostuvo que el proceso está viciado.
"Moretti no está muerto ni renunció. Hay 11 personas que no renunciaron porque no se trataron. No fueron tres personas por la tarde. Está viciada de nulidad. Había ratificar o rectificar renuncias de los presentes", aseguró. Con la intervención judicial en marcha, el futuro inmediato de San Lorenzo depende ahora de una definición clave que podría reconfigurar por completo el escenario institucional del club.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario