Marcelo Moretti recurrió a la Justicia para recuperar la presidencia de San Lorenzo

"No tengo miedo a nada y no veo porque no pueda volver. Últimamente traté de no ir a la cancha porque la gente estaba muy nerviosa. Un ser humano normal no tira 70 piedras, esas personas están mandadas a la sede social. La política de San Lorenzo es muy cruel y hace cosas que no son lógicas". Finalmente, cuestionó la legalidad de la reunión que derivó en la acefalía y sostuvo que el proceso está viciado.

"Moretti no está muerto ni renunció. Hay 11 personas que no renunciaron porque no se trataron. No fueron tres personas por la tarde. Está viciada de nulidad. Había ratificar o rectificar renuncias de los presentes", aseguró. Con la intervención judicial en marcha, el futuro inmediato de San Lorenzo depende ahora de una definición clave que podría reconfigurar por completo el escenario institucional del club.