Bomba de Alejandro Domínguez: "Argentina es bicampeón de la Finalissima, porque España no se presentó"

"Nos hubiera gustado jugar la Finalissima, pero decían que no había estadio disponible. Curiosamente, nos enteramos de que España jugará el 31 de marzo en Barcelona", disparó Tapia, dejando entrever que la demora no es logística, sino una falta de voluntad por parte de la UEFA o la federación española.

En otras declaraciones tras el sorteo, el paraguayo se mostró desafiante. "Estamos dispuestos a jugar en cancha chica, en cancha grande. Estamos dispuestos a jugar en donde sea: en el empedrado o en el potrero", expresó, dando a entender que todavía no estaba del todo cancelada la final.