Bomba: aseguran que Gianluca Prestianni está decidido a jugar en River

River negocia por Santiago Ascacíbar y busca dar un golpe en el próximo mercado de pases

River trabaja en silencio pero con decisión para cerrar un refuerzo de peso de cara al 2026. En las últimas horas, Mariano Barnao, hombre de confianza de Marcelo Gallardo, se contactó con el representante de Santiago Ascacíbar, capitán de Estudiantes de La Plata, para iniciar negociaciones por una posible transferencia.

El mediocampista de 28 años, con pasado en la Bundesliga y la Selección Argentina, también recibió una oferta concreta del fútbol brasileño, cuyo club no trascendió. Por eso, el propio futbolista le pidió a River más tiempo antes de responder, ya que está enfocado en la semifinal del Clausura ante Gimnasia, que se disputará el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

No es la primera vez que el Ruso aparece en el radar del "Millonario". Incluso Enzo Pérez intentó convencerlo en su momento, aunque el futbolista eligió seguir en Estudiantes para disputar la Copa Libertadores con el Pincha.