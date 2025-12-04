Bomba: aseguran que Gianluca Prestianni está decidido a jugar en River
El ex Vélez viene de brillar en el Mundial Sub-20 y habría manifestado su deseo de regresar a la Argentina para sumarse al equipo de Marcelo Gallardo.
River, en plena reestructuración de su plantel y a la espera de definir su participación internacional en 2026, recibió un guiño trascendental desde Portugal: Gianluca Prestianni, el prometedor mediocampista ofensivo de Benfica, está decidido a regresar a Argentina y eligió al club de Núñez como su destino ideal para la próxima temporada.
Prestianni, exjugador de Vélez y de solo 19 años, ya habría comunicado su postura de cambiar de aire. Su deseo de volver al país, pese a su juventud y un reciente golazo en Portugal, se convierte en el principal objetivo del "Millonario" para iniciar las negociaciones, según información difundida por TyC Sports.
El interés de River es mutuo, ya que el entrenador Marcelo Gallardo habría dado el visto bueno para la posible incorporación del jugador que brilló con la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile y debutó recientemente en la Mayor ante Angola.
Según trascendió, la dirigencia del "Millonario" buscaría un préstamo para asegurar la llegada del habilidoso extremo. Si bien la negociación se anticipa compleja y podría llevar tiempo, la presión y la voluntad del joven futbolista son consideradas un factor clave para destrabar la operación con el Benfica y su entrenador, José Mourinho.
River se ilusiona así con sumar un refuerzo de jerarquía y proyección para el 2026, en lo que sería la primera bomba del mercado de pases.
River negocia por Santiago Ascacíbar y busca dar un golpe en el próximo mercado de pases
River trabaja en silencio pero con decisión para cerrar un refuerzo de peso de cara al 2026. En las últimas horas, Mariano Barnao, hombre de confianza de Marcelo Gallardo, se contactó con el representante de Santiago Ascacíbar, capitán de Estudiantes de La Plata, para iniciar negociaciones por una posible transferencia.
El mediocampista de 28 años, con pasado en la Bundesliga y la Selección Argentina, también recibió una oferta concreta del fútbol brasileño, cuyo club no trascendió. Por eso, el propio futbolista le pidió a River más tiempo antes de responder, ya que está enfocado en la semifinal del Clausura ante Gimnasia, que se disputará el lunes en el estadio Juan Carmelo Zerillo.
No es la primera vez que el Ruso aparece en el radar del "Millonario". Incluso Enzo Pérez intentó convencerlo en su momento, aunque el futbolista eligió seguir en Estudiantes para disputar la Copa Libertadores con el Pincha.
