Bomba en el mercado de pases: es español, jugó con Lionel Messi y lo quiere Boca

El valor de mercado del futbolista, que según Transfermarkt se encuentra en sólo 2 millones de euros, lo convierte en una opción interesante para reforzar el plantel del Xeneize. Cabe destacar que fue compañero de Edinson Cavani, Marcos Rojo y Sergio "Chiquito" Romero, además de Lionel Messi.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Augustocesar22/status/1874840898154164352&partner=&hide_thread=false Adelanto exclusivo en #Lopez910 por @radiolared que Boca preguntó condiciones por Ander Herrera. El volante español de 35 años juega en Bilbao y fue compañero de Rojo y de Cavani. Tiene contrato con el club vasco hasta junio 2025. El jugador ya habia dicho en reiteradas ocasiones… — Augusto Cesar (@Augustocesar22) January 2, 2025

La pasión de Ander Herrera por Boca y una experiencia única

La relación de Ander Herrera con Boca no es nueva: el futbolista confesó en múltiples ocasiones su admiración por el club argentino. En su juventud, su padre viajaba a Argentina y, gracias a esas vivencias, se contagió de la pasión por el fútbol argentino, y en particular por el club de la Ribera.

Uno de los momentos más destacados en la vida de un hincha de Boca es pisar La Bombonera, y esta no fue la excepción: durante su visita hace pocos meses, tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de estar en el mítico estadio de Boca, algo que compartió con sus seguidores en redes sociales, mostrando la emoción que le generó estar allí.

Además, Herrera tuvo un contacto más directo con los hinchas. En un gesto que sorprendió a muchos, el español fue visto en la popular media norte, alentando junto a La 12, la hinchada más fiel del fútbol argentino. A pesar de ser un visitante, el futbolista no dudó en sumarse al fervor de los hinchas, cantando y viviendo una experiencia única.

En una entrevista posterior, contó cómo fue esa vivencia y confesó que su canción favorita de la hinchada es “Boca, Boca de mi vida…”, aunque también mencionó la que no se cantó y que le hubiese gustado entonar: “Señores, yo soy de Boca desde la cuna…”.

El volante dejó en claro que su situación contractual con el Athletic y su intención de regresar al Zaragoza, club de su corazón, hacen que su llegada a Boca sea algo complicado. "No es fácil por mi situación, por mi carrera, por mi edad y por mi familia", dijo con sinceridad. Sin embargo, en ese momento no cerró la puerta por completo. "Me gusta Boca, me encanta Boca", expresó.