Bomba: Jorge Almirón volverá al fútbol argentino y será el DT de Rosario Central

Luego de semanas agitadas marcadas por la polémica en torno al título de Campeón de Liga otorgado por la AFA, la eliminación frente a Estudiantes de La Plata (que finalmente terminó siendo campeón del torneo) y la sorpresiva salida de Ariel Holan, en las últimas horas Rosario Central aceleró las gestiones para definir a su próximo entrenador de cara la la próxima temporada que tendrá la Copa Libertadores cómo el máximo objetivo.