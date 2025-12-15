MinutoUno

Bomba: Jorge Almirón volverá al fútbol argentino y será el DT de Rosario Central

Tras la salida de Ariel Holan, el Canalla acordó la llegada de Jorge Almirón como nuevo DT para 2026 y comandará un plantel liderado por Ángel Di María.

Luego de semanas agitadas marcadas por la polémica en torno al título de Campeón de Liga otorgado por la AFA, la eliminación frente a Estudiantes de La Plata (que finalmente terminó siendo campeón del torneo) y la sorpresiva salida de Ariel Holan, en las últimas horas Rosario Central aceleró las gestiones para definir a su próximo entrenador de cara la la próxima temporada que tendrá la Copa Libertadores cómo el máximo objetivo.

La dirigencia del Canalla se movió con rapidez y cerró el acuerdo con Jorge Almirón, quien asumirá como director técnico de cara a la temporada 2026. De esta manera, el entrenador vuelve al fútbol argentino tras su último ciclo en Colo-Colo de Chile.

"Jorge Almirón es el nuevo DT de Rosario Central ¡Bienvenido!", escribió la cuenta oficial del Canalla en X (antes Twitter).

Jorge Almirón, el elegido para liderar el nuevo ciclo del Canalla

La confirmación fue dada a conocer por el periodista Germán García Grova, quien informó que las partes llegaron a un acuerdo para que Almirón se haga cargo del equipo en el inicio del próximo año. El DT tendrá la misión de seguir reforzando a un plantel con mucha jerarquía y superar lo hecho en los últimos años que viene siendo más que positivo.

Uno de los grandes desafíos del nuevo entrenador será conducir a un equipo que tendrá como principal figura a Ángel Di María, referente y líder futbolístico del Canalla. La combinación entre la experiencia del entrenador y la jerarquía del campeón del mundo genera expectativas en el mundo auriazul e ilusiona a los hinchas de cara a una nueva temporada que promete mucho.

Así, Rosario Central apuesta por un técnico con mucho recorrido y experiencia en equipos grandes del país para iniciar un nuevo proceso, dejar atrás un cierre de año que terminó siendo agridulce por la temprana eliminación y encarar el 2026 con renovadas ilusiones.

