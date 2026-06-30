Bomba en la NBA: LeBron James dejará Los Ángeles Lakers pero seguirá jugando

Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre cuál será el próximo destino del veterano alero, su salida de los Lakers representa uno de los acontecimientos más importantes del receso en la NBA. Después de conquistar cuatro campeonatos, disputar diez Finales y mantenerse durante más de dos décadas entre las principales figuras del básquetbol mundial, LeBron volverá a cambiar de camiseta con el objetivo de seguir compitiendo al máximo nivel y extender una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte.