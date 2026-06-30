Bomba en la NBA: LeBron James dejará Los Ángeles Lakers pero seguirá jugando
El máximo anotador de la historia de la liga le comunicó a la dirigencia que no continuará en la franquicia durante la temporada 2026/27.
Uno de los movimientos más impactantes del mercado de la NBA comenzó a tomar forma este martes. Según informó el periodista Shams Charania, de ESPN, LeBron James ya le comunicó a Los Angeles Lakers que no continuará en la franquicia para la temporada 2026/27. La decisión marca el final de una etapa de ocho campañas con la organización californiana y abre un nuevo capítulo en la extraordinaria carrera del máximo anotador histórico de la liga.
A pesar de la sorpresa que generó la noticia, el experimentado alero dejó en claro que su intención no es retirarse del básquetbol profesional. Con 41 años y próximo a cumplir 42 en diciembre, pretende disputar al menos una temporada más en la NBA, aunque todavía no trascendió cuál será el equipo en el que continuará su trayectoria. Su salida convierte inmediatamente al cuatro veces campeón en el jugador más codiciado del mercado de agentes libres.
James quedó en libertad de acción después de completar el vínculo que lo unía a los Lakers. El año anterior había ejecutado la opción de jugador incluida en su contrato, lo que le permitió continuar una temporada más en la franquicia angelina. Una vez finalizado ese acuerdo, decidió no renovar y buscar un nuevo desafío deportivo, una determinación que rápidamente revolucionó a toda la liga.
Las opciones de LeBron James: dónde jugará tras dejar Los Ángeles Lakers
Entre las posibles opciones comenzó a tomar fuerza el nombre de Golden State Warriors. Las especulaciones crecieron luego de que Draymond Green optara por no ejercer su opción de jugador por 27,7 millones de dólares para la temporada 2026/27, una decisión que ampliaría el margen salarial de la franquicia para intentar concretar incorporaciones de primer nivel. Ese movimiento alimentó las versiones sobre una posible llegada de LeBron a San Francisco.
Los Warriors, además, ya comenzaron a reforzar su plantel con la renovación de Kristaps Porzingis, quien acordó un nuevo contrato por las próximas dos temporadas. Sin embargo, para concretar una eventual incorporación de LeBron James y también explorar la posibilidad de sumar a Anthony Davis, la franquicia deberá reorganizar su estructura salarial y avanzar en distintas negociaciones durante el mercado.
Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre cuál será el próximo destino del veterano alero, su salida de los Lakers representa uno de los acontecimientos más importantes del receso en la NBA. Después de conquistar cuatro campeonatos, disputar diez Finales y mantenerse durante más de dos décadas entre las principales figuras del básquetbol mundial, LeBron volverá a cambiar de camiseta con el objetivo de seguir compitiendo al máximo nivel y extender una carrera que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del deporte.
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