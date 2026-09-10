Bomba en la Selección Argentina: Walter Samuel se va del cuerpo técnico
En medio de las intensas negociaciones con la AFA por la renovación del entrenador, el Muro decidió cerrar su ciclo de ocho años como ayudante de campo.
El futuro de la Selección Argentina atraviesa semanas decisivas y sumó un cimbronazo totalmente inesperado. Mientras la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) mantiene abiertas las charlas para sellar la renovación de Lionel Scaloni, se confirmó una baja de enorme peso en el proyecto: Walter Samuel no continuará como colaborador en el cuerpo técnico de la Albiceleste.
La drástica resolución del Muro sorprendió al entorno de la AFA, ya que el exdefensor cerrará una etapa de ocho años siendo una pieza fundamental como especialista de la fase defensiva. No obstante, se aclaró que el ayudante permanecerá en su cargo hasta cumplir su ciclo post 2027, momento en que le pondrá fin a su fructífero paso por el combinado nacional. Cabe recordar que, antes de sumarse al proyecto de la Selección, Samuel tuvo experiencias de peso en el Inter de Milán junto a Stefano Pioli y en el FC Lugano de Suiza.
Lionel Scaloni, Walter Samuel y la AFA: las claves del futuro de la Selección Argentina
Esta baja se produce en un marco de plena incertidumbre respecto a la cabeza del grupo. Según reveló el periodista Gastón Edul, las negociaciones entre la AFA y Scaloni continúan su marcha. A pesar del insistente esfuerzo de los dirigentes por lograr la firma del DT, el estratega oriundo de Pujato todavía no entregó una respuesta definitiva y se espera un anuncio formal en las próximas semanas.
El propio entrenador colocó interrogantes sobre su continuidad tiempo atrás, dejando entrever un desgaste lógico tras un recorrido perfecto que incluyó el título del mundo en Qatar 2022, el bicampeonato de América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el reciente subcampeonato mundial en 2026.
Para abrochar la extensión del vínculo no solo resta acordar los números y las condiciones contractuales, sino la decisión personal del DT. El factor clave radica en su energía y en las ganas de encabezar una renovación profunda del plantel. Scaloni analiza si está dispuesto a armar un nuevo proyecto desde cero, tal como lo hizo cuando tomó las riendas a mediados de 2018, en medio de un escenario que promete más novedades a corto plazo.
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