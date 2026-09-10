Bomba en la Selección Argentina: Walter Samuel se va del cuerpo técnico

La drástica resolución del Muro sorprendió al entorno de la AFA, ya que el exdefensor cerrará una etapa de ocho años siendo una pieza fundamental como especialista de la fase defensiva. No obstante, se aclaró que el ayudante permanecerá en su cargo hasta cumplir su ciclo post 2027, momento en que le pondrá fin a su fructífero paso por el combinado nacional. Cabe recordar que, antes de sumarse al proyecto de la Selección, Samuel tuvo experiencias de peso en el Inter de Milán junto a Stefano Pioli y en el FC Lugano de Suiza.