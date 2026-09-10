Los motivos por los cuáles se complica la renovación de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Por último, las desprolijidades organizativas habrían colmado la paciencia del DT. Para la preparación del equipo, Scaloni exigió de manera reiterada enfrentar a rivales europeos de máxima jerarquía para medir el nivel de la Albiceleste. Sin embargo, la dirigencia nunca pudo concretar esos cruces competitivos y terminó pactando amistosos de menor equivalencia, una situación que generó un enorme disgusto en el cuerpo técnico. Con este panorama complejo, el futuro del oriundo de Pujato en el banco argentino permanece envuelto en una gran incógnita.