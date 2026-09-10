Los motivos por los cuáles se complica la renovación de Lionel Scaloni en la Selección Argentina
Problemas económicos con la AFA, dudas en el recambio generacional y el enojo por la logística de los amistosos ponen en jaque la continuidad del DT campeón del mundo.
La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina atraviesa su momento más incierto. A pesar del ciclo dorado que atraviesa el equipo, la renovación del contrato del entrenador santafesino se encuentra estancada por una serie de diferencias profundas con la dirigencia de la AFA. Lejos de ser un trámite sencillo, la negociación ingresó en un terreno pantanoso debido a tres factores clave que desgastaron la relación en los últimos meses.
El primer gran motivo radica en el aspecto futbolístico y el desgaste personal. Scaloni es consciente de que se avecina una etapa de reconstrucción inevitable dentro del plantel. El DT entiende que el recambio generacional exigirá un enorme esfuerzo técnico y mental, y hoy en día duda seriamente sobre si cuenta con las energías necesarias para encabezar desde cero un nuevo proyecto a largo plazo.
Lionel Scaloni, la Selección Argentina y los tres motivos de su complicada renovación
Según reveló el periodista Gustavo Yarroch, a las dudas deportivas se le suma un fuerte contrapunto económico que salpica al vestuario. Actualmente existe una importante deuda de la AFA con el cuerpo técnico y los futbolistas en concepto de premios acumulados. Dentro del grupo reina un profundo malestar: consideran incomprensible la falta de pago teniendo en cuenta los millonarios ingresos y la gran recaudación que generó la Casa Madre del fútbol argentino en el último tiempo.
Por último, las desprolijidades organizativas habrían colmado la paciencia del DT. Para la preparación del equipo, Scaloni exigió de manera reiterada enfrentar a rivales europeos de máxima jerarquía para medir el nivel de la Albiceleste. Sin embargo, la dirigencia nunca pudo concretar esos cruces competitivos y terminó pactando amistosos de menor equivalencia, una situación que generó un enorme disgusto en el cuerpo técnico. Con este panorama complejo, el futuro del oriundo de Pujato en el banco argentino permanece envuelto en una gran incógnita.
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