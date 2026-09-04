Marcelo Gallardo acordó dirigir a Ecuador y ya tiene su gran objetivo hasta 2030
El Muñeco llegó a un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y asumirá el cargo que dejó Sebastián Beccacece.
Marcelo Gallardo tiene todo encaminado para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. El director técnico argentino alcanzó un acuerdo para hacerse cargo de La Tri durante el próximo ciclo mundialista y, una vez que se completen los últimos trámites administrativos, será presentado oficialmente.
La llegada del Muñeco marcará un nuevo capítulo en su carrera como entrenador, ya que tendrá por primera vez la responsabilidad de conducir a un seleccionado nacional. Después de su última experiencia al frente de River, aceptó el desafío de trabajar con una camada de futbolistas ecuatorianos que considera especialmente atractiva y con la mira puesta en la Copa del Mundo 2030.
Según trascendió, las conversaciones entre las partes se habían encaminado varias semanas atrás. Sin embargo, recién este viernes quedaron resueltos los últimos detalles del vínculo, por lo que el anuncio oficial quedó a la espera de completar el proceso administrativo correspondiente.
¿Por qué Marcelo Gallardo eligió dirigir a Ecuador?
Uno de los principales motivos que convencieron a Gallardo para aceptar la propuesta fue el potencial que observa en el plantel ecuatoriano. El entrenador considera que cuenta con una generación de jugadores con experiencia internacional y margen para seguir creciendo durante los próximos años.
Entre los nombres que aparecen como referentes de esta camada se encuentran William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Kendry Páez, además de otros futbolistas que forman parte del proceso de La Tri. La presencia de estos jugadores habría sido determinante para que el Muñeco se inclinara por la propuesta.
Otro aspecto particular del acuerdo está relacionado con la residencia del entrenador. En principio, mantendría su base en Argentina y viajaría a Ecuador cuando los compromisos de la Selección lo requieran. La planificación contempla, de esta manera, una dinámica diferente a la de un entrenador que permanece de manera permanente en el país.
Los primeros partidos que tendrá Ecuador
El calendario ya ofrece algunas pistas sobre los primeros compromisos que Gallardo podría afrontar al frente de Ecuador. La Tri tiene programada una serie de amistosos para la próxima fecha FIFA, que tendrá un formato extendido entre finales de septiembre y comienzos de octubre.
El primer encuentro será el 24 de septiembre contra Corea del Sur, en la ciudad de Suwon. Luego, Ecuador viajará a Japón para enfrentarse al seleccionado local el 1° de octubre. La intención de los dirigentes es completar esa gira el 5 de octubre, aunque el rival todavía no está definido. Entre las alternativas aparecen Panamá y Nueva Zelanda.
Estos partidos podrían convertirse en el primer banco de pruebas para Gallardo. Allí tendrá la posibilidad de observar a sus futbolistas, establecer sus primeras pautas de trabajo y comenzar a definir qué pretende para el proceso que tendrá como horizonte la Copa del Mundo 2030.
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