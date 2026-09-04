Marcelo Gallardo acordó dirigir a Ecuador y ya tiene su gran objetivo hasta 2030

Otro aspecto particular del acuerdo está relacionado con la residencia del entrenador. En principio, mantendría su base en Argentina y viajaría a Ecuador cuando los compromisos de la Selección lo requieran. La planificación contempla, de esta manera, una dinámica diferente a la de un entrenador que permanece de manera permanente en el país.

Los primeros partidos que tendrá Ecuador

El calendario ya ofrece algunas pistas sobre los primeros compromisos que Gallardo podría afrontar al frente de Ecuador. La Tri tiene programada una serie de amistosos para la próxima fecha FIFA, que tendrá un formato extendido entre finales de septiembre y comienzos de octubre.

El primer encuentro será el 24 de septiembre contra Corea del Sur, en la ciudad de Suwon. Luego, Ecuador viajará a Japón para enfrentarse al seleccionado local el 1° de octubre. La intención de los dirigentes es completar esa gira el 5 de octubre, aunque el rival todavía no está definido. Entre las alternativas aparecen Panamá y Nueva Zelanda.

Estos partidos podrían convertirse en el primer banco de pruebas para Gallardo. Allí tendrá la posibilidad de observar a sus futbolistas, establecer sus primeras pautas de trabajo y comenzar a definir qué pretende para el proceso que tendrá como horizonte la Copa del Mundo 2030.