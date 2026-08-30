Bomba: Marcelo Gallardo, a un paso de ser el nuevo entrenador de una selección de Conmebol

La nómina de títulos continentales conseguidos en su ciclo de Núñez —dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y tres Recopas Sudamericanas— respaldan la apuesta de la dirigencia ecuatoriana. El objetivo primordial fijado en el proyecto será asegurar el boleto rumbo a la Copa del Mundo 2030, lo que significaría la tercera cita máxima consecutiva para el Tri bajo la conducción técnica de profesionales de nacionalidad argentina, tras los procesos de Gustavo Alfaro y el mencionado Beccacece.