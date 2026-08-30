Bomba: Marcelo Gallardo, a un paso de ser el nuevo entrenador de una selección de Conmebol
El exitoso exentrenador de River aceptó la propuesta y tendrá su primera experiencia al frente de un combinado nacional. Cuándo debuta.
El mercado de entrenadores en la región sacudió por completo el panorama internacional. Marcelo Gallardo habría alcanzado un acuerdo definitivo para transformarse en el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. Tendrá su primera experiencia formal al mando de un seleccionado nacional, ocupando el vacante dejado por Sebastián Beccacece tras la finalización del Mundial 2026.
El extécnico de River y Al-Ittihad es esperado durante los próximos días en la ciudad de Quito para rubricar su vínculo formal junto a Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y principal gestor de su llegada.
La llegada de Marcelo Gallardo a Ecuador, la gira por Asia y las expectativas del contrato
El calendario apremia y el flamante cuerpo técnico no tendrá demasiado margen de maniobra. En la antesala de la próxima fecha FIFA, la delegación ecuatoriana emprenderá una gira por el continente asiático. El estreno del Muñeco en el banco de suplentes se producirá el próximo jueves 24 de septiembre cuando visite a Corea del Sur en el Big Bird Stadium de Suwon.
Posteriormente, el equipo se trasladará a Japón para disputar un cuadrangular internacional ante el seleccionado local en Yokohama, cerrando su participación el 5 de octubre frente al vencedor o perdedor del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda.
La nómina de títulos continentales conseguidos en su ciclo de Núñez —dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana y tres Recopas Sudamericanas— respaldan la apuesta de la dirigencia ecuatoriana. El objetivo primordial fijado en el proyecto será asegurar el boleto rumbo a la Copa del Mundo 2030, lo que significaría la tercera cita máxima consecutiva para el Tri bajo la conducción técnica de profesionales de nacionalidad argentina, tras los procesos de Gustavo Alfaro y el mencionado Beccacece.
La expectativa generada en el país vecino es absoluta. La prensa local calificó el arribo del Muñeco como un "salto de calidad de jerarquía internacional", comparando la inversión dirigencial con las apuestas de máxima exigencia en el continente. Gallardo ya prepara el borrador para su primera convocatoria oficial con el desafío de estampar su sello desde el día uno.
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