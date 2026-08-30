Gastón Gaudio palpita su candidatura en Independiente: las dos condiciones clave para presentarse
El extenista dijo presente en Avellaneda y detalló qué requisitos faltan para oficializar su lista de cara a las elecciones de diciembre.
El clima político en Independiente empieza a tomar temperatura de cara a los comicios de fin de año. En la previa del choque frente a Gimnasia de Mendoza por la Liga Profesional, Gastón Gaudio se hizo presente en el Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y rompió el silencio sobre la posibilidad concreta de encabezar una lista para presidir el club.
Si bien reconoció que las chances son elevadas si logra articular su proyecto, el campeón de Roland Garros 2004 fue contundente y aclaró que todavía resta resolver dos aspectos fundamentales para dar el paso definitivo. "Si todo se da como lo tenía pensado, hay muchas chances. Pero me faltan dos cosas para confirmar", advirtió durante una entrevista televisiva.
Gastón Gaudio palpita su candidatura en Independiente: las dos condiciones clave para presentarse
Al momento de detallar cuáles son esos requisitos excluyentes, el Gato apuntó a la estructura futbolística y al financiamiento económico. En primer lugar, señaló que busca cerrar el arribo de un Director Deportivo al que considera "de otro nivel y el mejor de todos". En segundo término, remarcó la urgencia de generar ingresos de gran magnitud para armar un plantel competitivo a la altura de la historia de la institución.
Respecto al armado del espacio político, Gaudio marcó una línea divisoria respecto a la dirigencia que condujo al club en las últimas décadas. Su intención es conformar una propuesta con caras nuevas, alejada de quienes ya tuvieron responsabilidades de gestión y no lograron revertir la crisis. En ese sentido, admitió contactos con diversos sectores pero reafirmó su independencia política.
El panorama electoral en Avellaneda quedará formalmente establecido en la Asamblea de fines de septiembre, con miras a los comicios fijados para el 20 de diciembre. Mientras los plazos se acortan, la figura del extenista se consolida como uno de los actores centrales en la previa de las urnas.
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