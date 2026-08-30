Gastón Gaudio palpita su candidatura en Independiente: las dos condiciones clave para presentarse

¿SE PRESENTARÁ A ELECCIONES? Gastón Gaudio llegó a la cancha de Independiente para el duelo ante Gimnasia de Mendoza y dio detalles de qué le falta para presentarse como candidato en las próximas elecciones."Hay algunas cosas que todavía no terminé de definir. El… pic.twitter.com/Gt7Id5Qxzv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 30, 2026

Al momento de detallar cuáles son esos requisitos excluyentes, el Gato apuntó a la estructura futbolística y al financiamiento económico. En primer lugar, señaló que busca cerrar el arribo de un Director Deportivo al que considera "de otro nivel y el mejor de todos". En segundo término, remarcó la urgencia de generar ingresos de gran magnitud para armar un plantel competitivo a la altura de la historia de la institución.